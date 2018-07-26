Госдума приняла закон об изменениях в порядке получения и хранения кредитных историй

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменениях в порядке формирования, получения и хранения кредитных историй.

Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым , освобождает зарубежные филиалы российских банков от обязанности предоставлять информацию в российские бюро кредитных историй, если это противоречит законодательству государства, в котором они находятся.

Сейчас филиалы банков сталкиваются с запретами иностранного государства, на территории которого они находятся, на трансграничную передачу данных в отношении граждан и юридических лиц. Устранение этой коллизии позволит банкам минимизировать высокие риски, связанные с нарушением как российского, так и иностранного законодательства, говорится в пояснительной записке к документу.

В состав кредитной истории включаются договоры кредитования счетов, а также информация о ликвидационной комиссии, если речь идет о ликвидации юридического лица. Также увеличивается с двух до шести месяцев срок действия согласия клиентов банков на доступ к кредитной истории.

По мнению авторов документа, этого времени недостаточно для заключения кредитного договора, в частности, если речь идет об ипотечном кредите. Кроме того, закон предусматривает сокращение с пяти до трех лет срока хранения согласия на доступ к информации, содержащейся в основной части кредитной истории. Учитывая, что срок исковой давности составляет три года, источникам формирования кредитной истории нет смысла хранить согласие клиентов дольше этого срока, считают авторы документа.

Принятыми ко второму чтению документа поправками предусматривается, что субъект кредитной истории вправе получить отчет по своей кредитной истории в каждом бюро кредитных историй, в котором хранится информация о нем, но не более двух раз в год (и не более одного раза на бумажном носителе). Сейчас такой отчет можно получить бесплатно один раз в год, платно — неоднократно.

Запросы субъекта кредитной истории (кредитных историй) могут направляться в Центральный каталог кредитных историй с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Ответы на такие запросы направляются ЦБ РФ с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Принятие закона положительно скажется на возвратности кредитов, будет способствовать более качественному отражению информации в кредитной истории, снижению кредитных рисков кредитных организаций, а следовательно, будет способствовать достижению цели снижения закредитованности населения и предприятий, говорится в пояснительной записке.

Срок начала действия закона

Реализация отдельных положений закона потребует доработки программного обеспечения банков и бюро кредитных историй. Эти процессы займут несколько месяцев, в этой связи срок вступления в действие закона будет отложен на 180 дней с момента его официального опубликования.