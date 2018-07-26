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Более 100 тыс. рублей сняли мошенники с банковской карты великолучанина
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Более 100 тыс. рублей сняли мошенники с банковской карты великолучанина 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Более 100 тыс. рублей сняли мошенники с банковской карты великолучанина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
58-летнему мужчине 24 июля пришло СМС-сообщение о том, что его банковская карта аннулирована. Горожанин позвонил по указанному в СМС телефону. Неизвестный собеседник представился сотрудником банка. Он заявил, что для выхода из сложившейся ситуации необходимо, чтобы великолучанин через банкомат снял со своей карты деньги и перевел их на несколько номеров мобильных телефонов.
Гражданин выполнил все эти указания. И в результате лишился более 125 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По этому факту возбуждено уголовное дело.
Отметим, что подобный случай далеко не единичный. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными.
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