Банк «Левобережный» дополнил свою линейку кредитных предложений для бизнеса

Банк «Левобережный» предложил новую программу кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса, позволяющую финансировать участие в конкурсах и аукционах — «Тендерный».

Денежные средства можно получить в сумме до 10 млн рублей без залога, при условии наличия положительного опыта реализации аналогичных контрактов не менее трех за год сумма может быть увеличена до 20 млн рублей. Финансирование может быть привлечено сроком на один год под ставку от 11,5% годовых при рассмотрении заявки в течение пяти дней, при ускоренном рассмотрении — в течение двух дней, минимальная ставка по программе увеличивается до 12,5% годовых. В качестве обеспечения требуется поручительство основных собственников бизнеса.

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