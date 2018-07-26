Ещё
Банк «Левобережный» дополнил свою линейку кредитных предложений для бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Левобережный» дополнил свою линейку кредитных предложений для бизнеса 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Левобережный» предложил новую программу кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса, позволяющую финансировать участие в конкурсах и аукционах — «Тендерный».
Денежные средства можно получить в сумме до 10 млн рублей без залога, при условии наличия положительного опыта реализации аналогичных контрактов не менее трех за год сумма может быть увеличена до 20 млн рублей. Финансирование может быть привлечено сроком на один год под ставку от 11,5% годовых при рассмотрении заявки в течение пяти дней, при ускоренном рассмотрении — в течение двух дней, минимальная ставка по программе увеличивается до 12,5% годовых. В качестве обеспечения требуется поручительство основных собственников бизнеса.
Продуктовый виджет
«Предлагаемые банком минимальные ставки по программе смотрятся довольно выигрышно на фоне средних ставок по подобному кредитованию, предлагаемых другими банками, однако, максимальная ставка не указана, и после рассмотрения документов предложение может оказаться на настолько выгодным», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
Банки.ру: последние новости
Курсы доллара и евро на 23 июля В офисах Сбербанка появился сервис сурдоперевода Плюс Банк запустил новый вклад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное399
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия18
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги42
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»125
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение