Все ли в порядке с вашей зарплатой: 10 нюансов, которые вы должны знать

Знаете ли вы, сколько зарабатывает среднестатистический депутат Госдумы ? По последним данным, зарплата слуг народа в первом полугодии 2018 года в среднем составляла 388,5 тыс. рублей. Конечно, зарплаты простых россиян намного скромнее, но ждут их ничуть не меньше. Однако, несмотря на то, что мы получаем зарплату каждый месяц, со всеми тонкостями ее выплаты знакомы немногие. Прочтите 10 фактов о зарплате, чтобы не стать жертвой недобросовестного работодателя.

1. Зарплата не должна быть ниже, чем прожиточный минимум

В этом году МРОТ в России наконец сравнялся с прожиточным минимумом, и сейчас он равен 11 163 рублям. Однако на деле минимальная зарплата ниже этой суммы — ведь с нее удерживается подоходный налог в размере 13%.

2. Зарплату должны выплачивать не реже двух раз в месяц

Согласно Трудовому кодексу РФ, зарплата выплачивается минимум один раз в полмесяца. Реже нельзя, а вот если работодатель хочет выдавать зарплату своим сотрудникам чаще, например, трижды в месяц — это его право. Но большинство руководителей все же ограничиваются двумя выплатами — авансом и, собственно, зарплатой.

3. Вы можете получать зарплату наличными

Если вы очень хотите получать зарплату «живыми» деньгами, то должны просто уведомить об этом своего работодателя в письменной форме, или попросту написать заявление. По ТК РФ работник может получать зарплату как на банковскую карту, так и на руки. Однако ситуация усложняется тем, что многие организации полностью переходят на карты и ликвидируют кассу как таковую, — в таком случае судья может отказать вам, конечно, если вы решите пойти до конца и выяснить отношения с начальником в суде.

4. Вы можете выбирать, в каком банке получать зарплату

Обычно компания заключает зарплатный договор с определенным банком, который и обслуживает всех ее сотрудников. Однако, если банк, выбранный вашим работодателем, вам не по душе, это можно исправить: просто напишите заявление на имя руководителя. В нем нужно указать ваши банковские реквизиты, а сделать это необходимо хотя бы за пять дней до выплаты зарплаты.

5. Зарплату должны выдать заранее, если день ее выплаты выпадает на выходной

Если день выплаты заработной платы выпадает на нерабочий день, деньги сотрудникам должны выдать заранее — как правило, это происходит накануне выходного. Кстати, это касается и отпускных — их должны выплатить не позднее, чем за три дня до начала вашего отпуска.

6. Если вам задерживают зарплату, можно не работать

Правда, это правило касается госслужащих, сотрудников вредных производств и работающих в сложных климатических условиях. При этом, чтобы у вас было основание не приходить на работу, зарплату должны задержать минимум на 15 дней. По окончании этого срока вы на законных основаниях можете написать заявление о приостановлении трудовой деятельности, а вернуться на следующий день после того, как работодатель письменно уведомит вас о готовности выдать вам зарплату.

7. За работу в выходные вам должны платить вдвое больше

Работа в выходные и праздники оплачивается по двойному тарифу — это тоже закреплено в Трудовом кодексе. В качестве альтернативы вам могут предложить дополнительный выходной — в этом случае работа оплачивается так же, как в будни, а выходной день будет неоплачиваемым.

8. Работодатель имеет право снизить вам зарплату

Действительно, работодатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить зарплату, прописанную в вашем трудовом договоре. Но для этого у него должны быть веские причины: например, изменилась структура управления компании или на производстве внедряются новые технологии. При этом руководитель должен предупредить вас о снижении зарплаты минимум за два месяца.

9. Из зарплаты могут вычесть определенную сумму

Удержать часть зарплаты работодатель может, если его сотрудник получил аванс или отпуск, но еще не отработал их, либо если бухгалтер ошибся в расчетах. Также рублем накажут работника, не выполнившего трудовые нормы, но только в случае, если этот факт подтвердила комиссия по трудовым спорам или суд.

10. Зарплата полностью выплачивается в день увольнения

Если сотрудник разрывает трудовые отношения со своим работодателем, зарплату ему должны выплатить в день увольнения, причем в полном объеме. Об этом говорит статья 140 Трудового кодекса, а с ним, как известно, не поспоришь.

Как сообщалось ранее, Росстат назвал специалистов с самыми большими зарплатами в стране.

Кстати, в ближайшее время рост зарплат ожидается в пяти регионах России.

По материалам sravni.ru.