Россиян научат копить на квартиры

Граждан научат копить на квартиры

Банкиры, стремясь простимулировать программы накоплений на первоначальный взнос по ипотеке, предлагают закрепить основные аспекты в законодательстве. По их мнению, это устранит правовые барьеры, выявленные на практике, и будет поддерживать стабильный спрос на строящееся жилье, пишет "Коммерсантъ". Впрочем, для успешной реализации таких программ и у граждан, и у банков должна быть уверенность, что ситуация с ценой денег и недвижимости значительно не изменится, указывают эксперты.

В четверг ассоциация банков "Россия" обсудит с участниками рынка и заинтересованными ведомствами проект закона о стимулировании жилищных сбережений. Законопроект призван снять правовые проблемы при реализации региональных программ поддержки жилищных сбережений, в том числе в части налоговых последствий, недостаточности лимита страхования и обращения взыскания на суммы дополнительного субсидирования взносов граждан. На данный момент программы, помогающие населению накапливать средства на первоначальный взнос по ипотеке, уже реализуются в нескольких регионах России

Законопроект определяет, что по договору жилищных сбережений гражданин в течение определенного времени (три–семь лет) ежемесячно вносит на вклад денежные средства, на которые начисляются небольшие проценты (1–2% годовых). При этом гражданин не может требовать у банка возврата суммы сбережений до истечения срока вклада. После истечения срока накопления гражданин получает сумму сбережений и одновременно заключает с банком договор ипотеки по льготной процентной ставке.

Банк вправе отказаться от заключения с клиентом договора ипотеки "при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что кредит не будет возвращен в срок, если такие обстоятельства не были известны банку при заключении договора жилищных сбережений". При этом регионы будут определять параметры субсидирования таких программ. Страховое возмещение Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по данному виду вкладов предлагается увеличить до 10 млн руб.

В банках отмечают, что участие в таких программах выгодно для кредитных организаций. Впрочем, банкиры признают, что система накоплений предполагает долгосрочную стабильную ситуацию на рынке финансовых услуг и в экономике.