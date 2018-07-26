Ещё
Россиян научат копить на квартиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Граждан научат копить на квартиры 

Финмаркет 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банкиры, стремясь простимулировать программы накоплений на первоначальный взнос по ипотеке, предлагают закрепить основные аспекты в законодательстве. По их мнению, это устранит правовые барьеры, выявленные на практике, и будет поддерживать стабильный спрос на строящееся жилье, пишет "Коммерсантъ". Впрочем, для успешной реализации таких программ и у граждан, и у банков должна быть уверенность, что ситуация с ценой денег и недвижимости значительно не изменится, указывают эксперты.
В четверг ассоциация банков "Россия" обсудит с участниками рынка и заинтересованными ведомствами проект закона о стимулировании жилищных сбережений. Законопроект призван снять правовые проблемы при реализации региональных программ поддержки жилищных сбережений, в том числе в части налоговых последствий, недостаточности лимита страхования и обращения взыскания на суммы дополнительного субсидирования взносов граждан. На данный момент программы, помогающие населению накапливать средства на первоначальный взнос по ипотеке, уже реализуются в нескольких регионах России.
Законопроект определяет, что по договору жилищных сбережений гражданин в течение определенного времени (три–семь лет) ежемесячно вносит на вклад денежные средства, на которые начисляются небольшие проценты (1–2% годовых). При этом гражданин не может требовать у банка возврата суммы сбережений до истечения срока вклада. После истечения срока накопления гражданин получает сумму сбережений и одновременно заключает с банком договор ипотеки по льготной процентной ставке.
Банк вправе отказаться от заключения с клиентом договора ипотеки "при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что кредит не будет возвращен в срок, если такие обстоятельства не были известны банку при заключении договора жилищных сбережений". При этом регионы будут определять параметры субсидирования таких программ. Страховое возмещение Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по данному виду вкладов предлагается увеличить до 10 млн руб.
В банках отмечают, что участие в таких программах выгодно для кредитных организаций. Впрочем, банкиры признают, что система накоплений предполагает долгосрочную стабильную ситуацию на рынке финансовых услуг и в экономике.
Финмаркет: последние новости
Как предлагают уменьшить долговую нагрузку на ипотечных заемщиков Машиностроители получат новый механизм поддержки отрасли ЦБР готов на уступки относительно пенсионных накоплений "молчунов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Российских дачников ждет неприятный сюрприз120
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Москва ответила США на крымскую провокацию502
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение