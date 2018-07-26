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Российские семьи начали получать выплаты за первого ребёнка
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Российские семьи начали получать выплаты за первого ребёнка 

Авторадио 59 минут назад
Почти 80 тысяч семей вошли в этот список. Как сообщают в Министерстве труда, расходы оказались ниже запланированных: в этом году на такие выплаты в федеральном бюджете заложено более 21 миллиарда рублей. Как пишут «Известия», эксперты предлагают распространить программу на второго и последующего ребёнка, чтобы стимулировать рождаемость. Напомним, возможность получать ежемесячную денежную выплату на первого ребёнка появилась в России с 1 января этого года. В среднем она составляет 10 тысяч 500 рублей.
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