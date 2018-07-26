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В России зафиксирован бум опасной ипотеки
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В России зафиксирован бум опасной ипотеки 

dom.lenta.ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
За период с апреля по май 2018 года в России было выдано почти 90 тысяч ипотечных кредитов. При этом россияне все чаще используют для первоначального взноса по ипотеке средства потребительских кредитов, что увеличивает опасность просрочек и невозвратов. Об этом говорится в материалах исследования бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».
Специалисты БКИ проанализировали случаи, в которых заемщик сначала получал нецелевой потебительский кредит на сумму от 100 тысяч рублей (без учета кредитных карт), а затем в течение трех месяцев с этого момента оформлял ипотеку. Количество таких эпизодов, позволяющих предположить, что средства потребкредита были использованы на первоначальный взнос по ипотеке, устойчиво растет в течение последнего года.
Так, во втором квартале 2017-го было зафиксировано 1,8 тысячи таких случаев, в третьем квартале — 2,5 тысячи, в четвертом квартале — 3,2 тысячи. В первом квартале 2018 года показатель вырос до 3,4 тысячи, а во втором — подскочил до 4,4 тысячи эпизодов.
«Использование потребительских кредитов для формирования первоначального взноса по ипотеке несет в себе дополнительные риски для банков (…) Процент первоначального взноса по ипотечному кредиту во всем мире является одним из главных риск-факторов при принятии решений о предоставлении ипотечных кредитов: в общем случае, чем больше процент первоначального взноса, тем меньше риск (вероятность дефолта по ипотеке)», — поясняется в материалах «Эквифакс».
Ранее на рост опасной ипотеки обратил внимание и Центробанк.
«Мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд. Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков», — отметил зампред ЦБ Василий Поздышев.
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