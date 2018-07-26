Более 78 тыс. российских семей начали получать выплаты за первого ребенка

На ежемесячные выплаты на первого ребенка к 1 июня направлено 1,9 миллиарда рублей. В 2018 году на государственную поддержку семей, в которых родился первый ребенок, планировалось направить из федерального бюджета 21,4 миллиарда рублей. Однако расходы оказались ниже запланированных, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты РФ

К 1 июня за выплатой обратились 78,2 тысячи семей. Оставшиеся средства эксперты предлагают распространить на семьи, в которых родились вторые и последующие дети, чтобы стимулировать рождаемость.