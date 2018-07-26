Ещё
Более 78 тыс. российских семей начали получать выплаты за первого ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 78 тыс. российских семей начали получать выплаты за первого ребенка 

Москва24 58 минут назад
Фото: Москва24
На ежемесячные выплаты на первого ребенка к 1 июня направлено 1,9 миллиарда рублей. В 2018 году на государственную поддержку семей, в которых родился первый ребенок, планировалось направить из федерального бюджета 21,4 миллиарда рублей. Однако расходы оказались ниже запланированных, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты РФ.
К 1 июня за выплатой обратились 78,2 тысячи семей. Оставшиеся средства эксперты предлагают распространить на семьи, в которых родились вторые и последующие дети, чтобы стимулировать рождаемость.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать материнский капитал для покупки, строительства или расширения дачи. В документе уточняется, что с момента запуска программы в 2007 году обладателями сертификатов на материнский капитал стали более 7,3 миллиона семей. При этом распорядились финансами только 54,3 процента их получателей. Большинство вложили эти средства в улучшение жилищных условий.
Москва24: последние новости
Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о бесплатной перевозке учащихся Индексацию маткапитала планируют возобновить с 2020 года Дольщики Urban Group встретятся c представителями "Дом.РФ" в августе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дачников ждет неприятный сюрприз135
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип397
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги19
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями17
Оружию «Судного дня» нашли ответ170
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение