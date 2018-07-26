СПРАВКА — Денежная реформа в России (1993)

МОСКВА , 26 июл /ПРАЙМ/. Двадцать пять лет назад в России началась денежная реформа.

Ниже приводится справочная информация.

Виктора Геращенко. 26 июля 1993 года в России началась денежная реформа. Формальным основанием для старта реформы стала телеграмма за подписью тогдашнего главы Центробанка

В телеграмме говорилось, что с ноля часов 26 июля по всей стране прекращается хождение банкнот образца 1961-1992 годов. А все «старые» советские рубли подлежат обмену до 7 августа.

Из обращения изымались государственные казначейские билеты СССР образца 1961 года достоинством 1, 3, 5 рублей, билеты Государственного банка СССР образца 1961-1992 годов достоинством 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 рублей и банкноты Банка России образца 1992 года достоинством 5000 и 10 000 рублей. Оставались в обращении банкноты Банка России образца 1993 года достоинством 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 и 50 000 рублей и металлическая монета СССР и Банка России образца 1961 и последующих годов.

Официально реформа проводилась с двумя целями — нейтрализовать инфляцию, которая превратилась в «гипер» после либерализации цен в 1992 году, а также прекратить поступление денег из бывших советских республик, которые начали переходить на свои валюты.

Первоначально было предписано, что по прописке поменять можно было не больше 35 тысяч рублей на человека. Сумма, превышающая 35 тысяч рублей, подлежала зачислению учреждением Сбербанка России на срочный депозит сроком на шесть месяцев с начислением установленных процентов по счету. После проведенной операции ставился штамп в паспорте, чтобы люди не пытались воспользоваться правом дважды.

Граждане других государств, временно находившиеся на территории Российской Федерации, могли произвести обмен на сумму до 15 тысяч рублей при предъявлении паспорта.

Предприятиям, организациям и учреждениям, имеющим в своих кассах изымаемую из оборота денежную наличность, предписывалось заактировать ее на начало дня 26 июля и сдать в банки для зачисления на счета. Прямой обмен изымаемых денежных билетов на банкноты Банка России образца 1993 года и монету не разрешался.

С 28 июля прекращался прием денег от коммерческих банков.

В стране началась паника. Указом Президента РФ от 26 июля 1993 года, сумма принимаемых к обмену банкнот увеличилась до 100 тысяч рублей на человека. Срок обмена продлили до конца августа 1993 года. Позднее он был продлен до конца года, но с 1 октября менять «старые деньги» можно было только при предъявлении документов, подтверждающих невозможность совершения этой операции в более ранние сроки.

Реформа вызвала бурю протеста. Даже несмотря на продление сроков, было достаточно людей, которые просто физически не успели обменять свои наличные сбережения, те просто «сгорели».

По данным Центробанка, всего на территории Российской Федерации изъято из обращения к концу 1993 года около 1900 миллиардов рублей старого образца. Из них от юридических лиц поступило в кассы учреждений Банка России более 700 миллиардов рублей. От населения поступило около 1200 миллиардов рублей. В том числе через учреждения Сбербанка РФ в срок с 26 июля по 31 августа 24 миллиона человек обменяли деньги на общую сумму более 1100 миллиардов рублей, из них 167 тысяч человек положили на депозиты свыше 43 миллиардов рублей.