Задолжавшим по ипотеке россиянам облегчат жизнь

В документе предлагается освободить должников от исполнительского сбора, который они обязаны выплачивать, если их делом занялись судебные приставы. Инициатива касается рублевых и валютных ипотечников, которые принимают участие в госпрограмме поддержки заемщиков, попавших в трудную ситуацию.

Из-за долгов банк с помощью судебных приставов может забрать ипотечную квартиру и продать ее, а на должника наложат штрафную санкцию — исполнительский сбор (семь процентов от суммы долга). В пояснительной записке к документу отмечается, что размер такого сбора может достигать нескольких миллионов рублей.

Депутаты предложили полностью освободить должников, участвующих в госпрограмме, от уплаты исполнительского сбора. Кроме того, в документе идет речь о запрете сбора в 14 процентов (по семь процентов на каждого) с супругов-должников.