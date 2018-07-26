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Задолжавшим по ипотеке россиянам облегчат жизнь
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Задолжавшим по ипотеке россиянам облегчат жизнь 

Рамблер 59 минут назад
Фото: ТАСС
Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, позволяющий снизить финансовую нагрузку для должников по ипотеке. Об этом пишут «Известия».
В документе предлагается освободить должников от исполнительского сбора, который они обязаны выплачивать, если их делом занялись судебные приставы. Инициатива касается рублевых и валютных ипотечников, которые принимают участие в госпрограмме поддержки заемщиков, попавших в трудную ситуацию.
Из-за долгов банк с помощью судебных приставов может забрать ипотечную квартиру и продать ее, а на должника наложат штрафную санкцию — исполнительский сбор (семь процентов от суммы долга). В пояснительной записке к документу отмечается, что размер такого сбора может достигать нескольких миллионов рублей.
Депутаты предложили полностью освободить должников, участвующих в госпрограмме, от уплаты исполнительского сбора. Кроме того, в документе идет речь о запрете сбора в 14 процентов (по семь процентов на каждого) с супругов-должников.
Госпрограмма поддержки заемщиков действует в России с 2015 года. В ней принимают участие те, кто из-за перемены обстоятельств (например, потери работы) не может выплачивать деньги банку. За помощью могут обратиться родители несовершеннолетних детей, инвалиды и ветераны. В рамках господдержки им реструктурируют долги с помощью Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
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