Когда банк блокирует карту в ваших интересах, а когда — в своих

Меняется и «качество» использования карт. В 2017 году объем операций по снятию с них наличных в России впервые не вырос, а, наоборот, сократился.

Безналичные расчеты, конечно, удобны. Но здесь нужно быть внимательными. Банки иногда блокируют карты. Что нужно знать об этом, чтобы не впасть в панику, а возможно, и предупредить ЧП?

Деньги любят чистоту

Банки должны анализировать финансовые операции своих клиентов и проверять их на подозрительность. Один из основных поводов — требования антиотмывочного законодательства. Критерии сомнительных операций устанавливает ЦБ . По ним отслеживаются любые манипуляции, похожие на незаконный перевод безналичных денег в наличные и обратно, на запутывание схем расчетов и сокрытие истинных целей и участников сделок или на незаконный вывод денег за границу. Под описанные ЦБ критерии чаще всего подпадают операции компаний, но и граждане тоже могут столкнуться с претензиями банков.

Если банк обнаруживает операции, которые вызывают сомнения в легальности, он имеет право отказать клиенту в проведении конкретной операции или вообще ограничить операции по счету. Как следствие, привязанная к нему карта может быть заблокирована. Для разъяснения ситуации могут потребоваться документы, подтверждающие законность происхождения денег на счете и экономический смысл проводимых операций. К примеру, договоры купли-продажи или аренды имущества, расчетные листы о начислении зарплаты, выписки по счетам в других банках, справки из налоговой инспекции

Как правило, банк предлагает отправить отсканированные копии документов по электронной почте, а о блокировках сообщает по телефону или в SMS.

Сообщайте о поездках

Заблокировать отдельную операцию, всю карту или интернет-банк финансовая организация может и в случае подозрения на мошенничество. В этой ситуации банк действует в интересах самого клиента, предупреждая возможное хищение его средств. Поводом может стать нестандартная активность владельца карты или счета. К примеру, попытка списания средств из нетипичного места, где человек чисто теоретически не может находиться. Именно поэтому банки советуют клиентам всегда уведомлять их о планирующихся поездках. Особенно это актуально летом, в период отпусков. Как правило, достаточно бывает сделать звонок по номеру, указанному на оборотной стороне пластиковой карты.

Иногда банки блокируют операции, считая их рискованными. Чтобы подтвердить, что все в порядке, клиентам, как правило, требуется позвонить в кол-центр или зайти в интернет-банк.

Важно знать

Исключить вероятность блокировки карты по подозрению в нелегальных операциях можно, следуя советам специалистов:

Не соглашайтесь на просьбы родственников, друзей, а уж тем более незнакомых людей за определенную мзду перевести через ваши счета и карты деньги, к которым вы не имеете отношения. Тем более если речь идет о крупных суммах. Не соглашайтесь также снимать эти деньги наличными.

Не передавайте свои банковские карты никому, даже близким родственникам.

Снимайте наличные со своих счетов, вкладов и карт, только когда это действительно необходимо, особенно если деньги зачисляются на счета, вклады и карты безналичным путем.

Не используйте свои банковские карты для незаконной предпринимательской деятельности — зарегистрируйтесь как индивидуальный предприниматель и оформите бизнес-карту. Если вы индивидуальный предприниматель и у вас есть банковские карты, которые вы получали как частное лицо, не используйте их, чтобы принимать платежи покупателей или платить поставщикам и подрядчикам. Для этого также нужно оформить бизнес-карту.

Не соглашайтесь на просьбы знакомых, родственников, друзей и т.д. оформить вас как директора организации или как индивидуального предпринимателя, если вы не собираетесь реально участвовать в бизнесе.

Позаботьтесь о том, чтобы операции по вашим счетам можно было подтвердить документально.