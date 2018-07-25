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Москва против Киева: битва зарплат
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Москва против Киева: битва зарплат
Украина.ру
23 минуты назад
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Фото:
Украина.ру
Сколько получает врач в двух столицах? А учитель английского? Какая зарплата украинского и российского депутата?
Напомним, средняя зарплата по
Украине
на текущий момент составляет 8225 грн/месяц.
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