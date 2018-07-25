Налоговые поступления в Ингушетии за 6 месяцев 2018 года выросли почти на четверть

МАГАС , 25 июля. / ТАСС /. Налоговые поступления в бюджет Ингушетии за 6 месяцев 2018 года увеличились в сравнении с 2017 годом более чем на 22%, то есть на сумму около 90 млн рублей, сообщает пресс-служба главы республики Юнус-Бека Евкурова

Налоговыми органами Ингушетии обеспечено поступление платежей за первое полугодие 2018 года на 90,3 млн рублей или 22,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Тем не менее резервы для дальнейшей работы есть. Так, накопилась определенная задолженность по налогам, сборам, пеням и штрафам в отношении юридических и физических лиц", — передает пресс-служба слова руководителя управления Федеральной налоговой службы РФ по Ингушетии Тамерлана Вышегурова.

Налоговые органы региона уверены, что при продолжении работы в таком направлении, к концу года им удастся собрать налоги на сумму до 4,5 млрд рублей.

"По инициативе налоговых органов правительством региона в июне утвердило план мероприятий по мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет республики на год, состоящий из 18 пунктов. Реализация этого плана в полном объеме позволит обеспечить поступления налогов в 2018 году на сумму в 4,5 млрд рублей", — говорится в сообщении.