Кого будут штрафовать за банковские переводы с карты на карту (ВИДЕО)

Новость о том, что налоговые органы будут взимать 13% при переводе денежных средств с карты на карту, встревожила многих россиян. Нововведение вызывало недоумение: одно дело, когда это «черная» зарплата или плата за нелегальную аренду, и совсем другое, если это возврат долга или перевод от родственников.

Что говорит закон

Недавно во многих российских СМИ появилась информация о том, что с 1 июля 2018 года за банковские переводы с карты на карту придется платить налог в размере 13%. Причина — поправки к статье 86 Налогового Кодекса РФ , которые предусматривают ужесточение контроля за счетами.

На самом деле, новость была подана не совсем верно. Жители России смогут и дальше осуществлять денежные переводы без дополнительных платежей. Но все банки по запросу налоговой будут обязаны предоставлять справки об открытии счетов, вкладов и депозитов, а также о движении денежных средств по клиентским счетам. Это направлено на выявление людей, которые не платят налоги в бюджет РФ и тем самым нарушают закон.

Какие переводы облагаются налогом

Каждый человек должен платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет 13%. Полный список того, что в России считается доходами, приводится в статье 208 Налогового Кодекса РФ. Это зарплата, дивиденды, страховые выплаты, доходы от авторских или смежных прав, доходы от сдачи в аренду, доходы от реализации недвижимости и ценных бумаг, пенсии, пособия, стипендии, доходы от использования любых транспортных средств и так далее. Со всех этих и некоторых других доходов взимается НДФЛ.

По закону, если у платежа нет соответствующего назначения и он вызывает подозрения, то налоговые органы могут обязать выплатить 13% от его суммы в счет НДФЛ и 20% от его суммы в качестве штрафных санкций за уклонение от уплаты налогов.

Какие переводы не облагаются налогом

Не облагаются налогами следующие виды переводов:

— Возврат долга. Тут могут возникнуть споры с налоговой службой, и на этот случай нужно иметь на руках расписку. Все денежные операции между гражданами размером более 1000 рублей должны быть зафиксированы на бумаге.

— Совместная покупка. Чаще всего это поездка или отдых, запланированный большой компанией друзей. Перевод лучше всего сопроводить комментарием — например, «На шашлык», «На напитки», «На билеты в кино».

— Переводы внутри семьи. В этом случае налоговая не должна придраться, потому что переводы внутри семьи никого не касаются. Интерес надзорного органа будет вызван лишь в том случае, если родственники не прямые или имеют разные фамилии.

— Прочие выплаты. Не облагаются налогом расходы по хозяйству, алименты, благотворительность, вознаграждение репетиторов и сиделок.

Кто должен платить налог

Есть категории граждан, которые благодаря современным технологиям и лазейкам в законодательстве не делают налоговых выплат. В основном это фрилансеры или самозанятые граждане, берущие плату за свои услуги. На самом деле, они должны платить налоги.

То же самое касается арендодателей. Если вы сдаете квартиру, то платежи на карту должны стать частью вашей налоговой отчетности. Кстати, уклоняться от уплаты налогов могут помешать недовольные арендаторами соседи.

Также платить налоги должен любой человек, продающий что-либо на сайтах для размещения объявлений о товарах и услугах. Ведь это тоже доход.

Не стоит забывать о подарках и лотереях. Если подарок делает организация, то сумма строго ограничена, и об этом необходимо отчитаться. Кстати, Налоговый Кодекс РФ разделяет понятия «лотерея» и «акция»: в первом случае положено заплатить 13% от выигрыша, во втором — 35%. Большой процент установлен для призов, которые были получены в любых типах мероприятий, организованных для продвижения определенной продукции, услуг или торговой марки.

Физические и юридические лица

С компаниями и индивидуальными предпринимателями дела обстоят просто: у них по каждому денежному поступлению должны быть соответствующие документы. По выписке можно сразу выяснить, что это за деньги — возврат займа или выручка.

С физическими лицами ситуация сложнее. Для начала налоговая должна найти основания для проверки. Если они нашлись, она может сделать запрос в банк. Конечно, «белая» зарплата не может вызвать подозрений, а вот другие непонятные поступления могут стать причиной проверки.

Даже если налоговая обнаружит какие-то суммы, то она не сможет сразу же начислить с них налоги. Сначала налогоплательщика попросят объяснить, откуда пришли деньги и за что они начислены.

Нужно ли доказывать, что перевод не несет дохода

Идти в налоговую и доказывать, откуда пришел перевод на банковскую карту, не имеет смысла. Налоговые органы сами должны доказать факт извлечения прибыли и потребовать пояснений.

Если вы получили денежный перевод и переживаете за налоговую ответственность, то оформите документ, доказывающий правомерность ваших действий. Это может быть расписка или объяснительная плательщика о назначении платежа.

По-настоящему беспокоиться стоит только тем, кто использовал банковские переводы с карты на карту как платежный сервис и намеренно скрывал их от налоговых органов.