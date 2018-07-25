Проект о пособиях для граждан предпенсионного возраста планируется создать к ноябрю

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Минтруд планирует к ноябрю этого года подготовить изменения в законодательство, которые направлены на увеличение пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста. Это следует из проекта плана мероприятий по повышению уровня пенсионного обеспечения граждан, который имеется в распоряжении ТАСС. Один из пунктов проекта плана — внесение изменений в законодательство о занятости населения в части повышения размера пособия по безработице. Ответственный исполнитель указанного законопроекта — Минтруд России , срок его внесения в правительство РФ — ноябрь 2018 года, следует из документа.