Жители Урала предпочли ипотеку другим видам кредитов

Если пять лет назад свердловчане брали в основном потребительские кредиты, то сейчас 24 процента всех выданных займов — ипотечные. При этом среднеуральские заемщики отличаются хорошей платежной дисциплиной: доля просрочки в регионе — всего 1,2 процента.

Средняя сумма ипотеки, которую выплачивают потребители, — 1,88 миллиона рублей.

ХМАО и Жители Тюменской области ЯНАО — самые добросовестные заемщики, доля их просрочки не превышает процента от заимствованных сумм

Евгений Барышников. — В целом ситуация на рынке ипотеки за последние два года изменилась кардинально в пользу заемщиков. Произошло это из-за стабилизации инфляции и постепенного снижения ключевой ставки (на 1 июня она составила 9,6 процента, тогда как год назад было 11,4. — Прим. ред.), — комментирует руководитель Уральского ГУ Банка России

Для сравнения: жители Курганской области взяли в долг у банков за пять месяцев 19,4 миллиарда рублей, 76,6 процента от этой суммы — потребительские кредиты по средневзвешенной ставке 17,6 процента годовых, остальное — жилищные, в том числе ипотечные, где ставка упала до 9,6 процента. Всего кредитный портфель населения на 1 июня достиг 63,7 миллиарда рублей. Несмотря на то что это существенно больше, чем в прошлом году (на 55,2 миллиарда), долги заемщиков не растут, а уменьшаются: на 1 июня доля просрочки составила всего 5,7 процента вместо 8,4 в 2017 году.

— Экономическая ситуация позволила планировать свои финансы на более длительный срок. Люди стали совершать крупные покупки и улучшать жилищные условия, — отмечает управляющий курганским отделением Уральского ГУ Банка России Сергей Завьялов

В Западной Сибири средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях выше на 0,1 процента, чем в Зауралье, между тем это исторический минимум для региона начиная с 2005 года. Именно этим объясняется активное рефинансирование ссуд, выданных ранее, и рост объемов нового кредитования. В январе-мае жителям Тюменской области, ХМАО и ЯНАО предоставлено почти 24 тысячи ипотек на сумму свыше 52 миллиардов рублей — на 84 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Средний размер кредита равен 2,2 миллиона рублей.

Московской области и К слову, по объемам кредитования населения Тюменская область в последние несколько лет устойчиво занимает четвертое место в России после Москвы Санкт-Петербурга . Северяне не только много занимают, но и добросовестно возвращают долги: доля просроченной задолженности на сегодня не превышает процента.

Кстати

ЦБ планирует с 1 сентября поднять максимальный коэффициент риска по потребкредитам со 140 до 200 процентов. Причиной тому стало широкое распространение рисковой схемы, когда заемщик на первоначальный взнос по ипотеке оформляет необеспеченный потребительский заем. «Для нас важно не остановить рост кредитования, а сделать его более сбалансированным», — поясняют в мегарегуляторе. В июне в годовом выражении рынок потребкредитования в стране вырос почти на 20 процентов, а задолженность по ипотеке — на 23 процента, до 5,6 триллиона рублей.