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СМИ: за увольнение людей пожилого возраста могут ввести уголовную ответственность
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СМИ: за увольнение людей пожилого возраста могут ввести уголовную ответственность 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Минтруд подготовил проект плана по смягчению последствий повышения пенсионного возраста, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Ведомство в проекте плана по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан предлагает проработать вопрос об усилении ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста, вплоть до уголовной.
Как рассказал изданию представитель министерства, в июле проект документа будет представлен участникам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Также предлагается обязать работодателя информировать службы занятости при увольнении человека предпенсионного возраста по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Кроме того, предлагается создать горячую линию по вопросам нарушения прав таких сотрудников.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране на пять пенсионеров приходится шесть работающих. По словам главы государства, в случае если этот баланс ухудшится, «пенсионная система лопнет».
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