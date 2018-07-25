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Жилье в Крыму предложили снять за 360 тысяч рублей в месяц
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Жилье в Крыму предложили снять за 360 тысяч рублей в месяц 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Самое дорогое предложение съемного жилья в Крыму зафиксировано в Ялте. Максимальная ставка аренды в городе в июле 2018-го составила 360 тысяч рублей за объект в месяц. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков ЦИАН, поступившие в среду, 25 июля, в редакцию «Дома».
За 360 тысяч рублей в месяц в Ялте сдается 280-метровая квартира на улице Игнатенко, в одном из современных жилых комплексов. Квартира располагает собственной 100-метровой террасой с установленным на ней домашним кинотеатром. Вторую и третью строчки рейтинга самого дорогого арендного жилья Крыма занимают объекты в поселке Отрадное. За 310 тысяч рублей в месяц предлагается 200-метровая квартира на улице Мориса Тореза, за 240 тысяч — квартира площадью 125 «квадратов» в одном из премиальных ЖК.
На четвертом месте находится квартира в Гурзуфе. Лот на улице Строителей выставлен в аренду за 240 тысяч рублей в месяц, площадь объекта — 250 квадратных метров. Замыкает пятерку самых дорогих квартир полуострова 80-метровая квартира на Парковой улице в Севастополе.
В материалах ЦИАН отмечается, что приведенные ставки характерны для элитных квартир Крыма, сдающихся на длительный срок. «Как правило, арендная ставка у объектов, сдающихся на лето, выше в два-три раза, чем у тех, которые предполагают долгосрочную аренду», — уточнили в компании.
Ранее эксперты портала «Мир Квартир» сообщали о том, что долгосрочная аренда жилья в Крыму выросла за год почти на десять процентов и достигла среднего по курортам полуострова показателя в 21 тысячу рублей за квартиру в месяц. Динамику эксперты объясняют открытием Крымского моста.
Особенно заметно, по данным портала, долгосрочная аренда подорожала в Ялте (на 11,9 процента), Гурзуфе (на 10,2 процента), Алупке (на 9,9 процента), Массандре и Феодосии (по 8,7 процента).
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