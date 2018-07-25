Деньги из «тени»: Павел Филип рассказал, зачем Молдове налоговая реформа

Молдове снижаются налоги. Так, подоходный налог для физических лиц станет меньше на 6%. Ставку сделают единой, она составит 12%. Правительство утвердило соответствующие изменения.

Тех, у кого зарплата ниже прожиточного минимума, от подоходного налога и вовсе освободят. Хорошие новости есть и для работодателей: отчисления в бюджет на социальное страхование уменьшатся с 23% до 18%. В правительстве надеются, что изменения помогут вывести деньги из теневой экономики. Ежегодно из-за зарплат в конвертах госбюджет Молдовы недополучает 210 миллионов долларов.

«Даже если и есть некоторые улучшения за последнее время, вы можете себе представить, сколько социальных инвестиций можно было бы осуществить на эти деньги. Поэтому мы и решили ввести эти изменения. Ведь только посредством развития бизнеса, инвестиций, создания рабочих мест мы можем решить проблемы, о которых все говорят каждый день — это зарплаты, пенсии, чтобы люди за границу не уезжали, чтобы ремонтировались дороги, а медицинские и образовательные услуги были качественными», — заявил премьер-министр страны Павел Филип

По подсчетам экспертов, уменьшение подоходного налога приведет к росту зарплат на 6%.

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