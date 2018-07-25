Минтруд предложил ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило ввести уголовную ответственность для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста, такая мера содержится в проекте плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан., сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста», — говорится в сообщении.