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Минтруд предложил ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
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Минтруд предложил ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста 

Rambler News Service 1 час назад
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило ввести уголовную ответственность для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста, такая мера содержится в проекте плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан., сообщили в пресс-службе ведомства.
«Предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста», — говорится в сообщении.
Минтруд также предлагает повысить размера пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста, проводить обучение граждан старшего возраста, создать горячую линию по вопросам соблюдения трудовых прав.
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