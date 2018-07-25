Вкладчикам Татфондбанка по искам прокуроров выплатили 238 млн рублей

На 4 млн рублей — до 238 млн рублей — увеличилась, за минувшую неделю сумма, выплаченная пострадавшим вкладчикам Татфондбанка по искам прокуроров, сообщает Прокуратура республики.

Татарстане продолжаются выплаты вкладчикам ПАО «Татфондбанк», пострадавшим в результате неправомерного расторжения договора банковского вклада и переводом денежных средств в ООО «Инвестиционная компания „ТФБ Финанс“. Напомним, прокуроры республики в защиту вкладчиков направили в Вахитовский районный суд Казани 255 исков на 349,8 млн рублей. Из них судом удовлетворено 234 иска на сумму более 311 млн рублей.

За прошедшую неделю этой категории вкладчиков выплачено более 4 млн рублей. Всего по искам прокуроров 224 вкладчикам ПАО „Татфондбанк“ выплачено 238 млн рублей. На стадии исполнения находятся 10 судебных актов о выплатах в пределах лимита страхового возмещения на сумму 10 млн рублей.