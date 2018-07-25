Минтруд подготовил проект плана для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Минтруд подготовил проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, который уже в июле будет представлен на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"С учетом предварительных итогов общественного обсуждения и результатов совместной работы с федеральными органами власти Минтруд России подготовил проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан. Минтруд России заинтересован услышать мнения социальных партнеров — объединений профсоюзов и работодателей, — и представит им проект плана уже в июле, в рамках работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ожидаем, что соцпартнеры дадут предложения к проекту плана", — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Минтруд подготовил соответствующий план, в котором предложил ввести уголовную ответственность за нарушение трудовых прав граждан предпенсионного возраста.