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Минтруд подготовил проект плана для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан
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Минтруд подготовил проект плана для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минтруд подготовил проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, который уже в июле будет представлен на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
"С учетом предварительных итогов общественного обсуждения и результатов совместной работы с федеральными органами власти Минтруд России подготовил проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан. Минтруд России заинтересован услышать мнения социальных партнеров — объединений профсоюзов и работодателей, — и представит им проект плана уже в июле, в рамках работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ожидаем, что соцпартнеры дадут предложения к проекту плана", — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Минтруд подготовил соответствующий план, в котором предложил ввести уголовную ответственность за нарушение трудовых прав граждан предпенсионного возраста.
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