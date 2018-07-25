Ещё
В Саратовской области почти самая дешёвая автостраховка по стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратовской области почти самая дешёвая автостраховка по стране 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратовской области оформить страховку автомобиля проще, чем в большинстве других регионов. Она находится на пятом месте по доступности данной услуги в России. Об этом говорят результаты исследования, проведённого экспертами компании ERGO.
Стоимость КАСКО составляет в Саратове 15081 рубль при средней зарплате в 25479 рублей. То есть для получения страховки придётся отдать около 60% месячной зарплаты. При этом плата за услугу почти самая низкая в стране. Дешевле только в Казани — 14350 рублей. Первое место в списке доступности занял Санкт-Петербург. Там автовладельцы тратят на страхование лишь 30% месячной зарплаты. Также Саратов обогнали в рейтинге Тюмень, вышеупомянутая Казань и Екатеринбург.
Самая тяжёлая ситуация сложилась в Пскове. Жителям этого города придётся отложить более семи средних зарплат (24771 рубль), чтобы позволить себе оформить КАСКО стоимостью 179648 рублей. Немногим лучше положение в Великом Новгороде (131616 рублей при доходе в 29774 рублей).
Как говорят специалисты, в небольших городах страховка такая дорогая потому, что, как правило, цены там диктуют один-два лидера. В более крупных городах конкуренция на рынке страхования выше, поэтому услуга намного доступнее даже при небольших доходах жителей.
При составлении рейтинга за основу взяли автомобиль «KIA Rio», как самую продаваемую иномарку в России. В среднем по России коэффициент доступности составил 1,3 (стоимость КАСКО 54381 рубль при заработной плате 40608 рублей)
САРАТОВ24: последние новости
Елена Налимова: Пенсионная реформа будет работать только после ликвидации теневого бизнеса В России изменится порядок начисления пенсий В России появятся электронные путевки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след178
Крымский мост начал отделяться от Крыма590
Трамп и Путин не поделили Украину86
Россиян спасут от увольнений68
Заявление Лолиты грозит международным скандалом305
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение