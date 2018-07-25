В Саратовской области почти самая дешёвая автостраховка по стране

Саратовской области оформить страховку автомобиля проще, чем в большинстве других регионов. Она находится на пятом месте по доступности данной услуги в России . Об этом говорят результаты исследования, проведённого экспертами компании ERGO.

Стоимость КАСКО составляет в Саратове 15081 рубль при средней зарплате в 25479 рублей. То есть для получения страховки придётся отдать около 60% месячной зарплаты. При этом плата за услугу почти самая низкая в стране. Дешевле только в Казани — 14350 рублей. Первое место в списке доступности занял Санкт-Петербург . Там автовладельцы тратят на страхование лишь 30% месячной зарплаты. Также Саратов обогнали в рейтинге Тюмень , вышеупомянутая Казань и Екатеринбург

Самая тяжёлая ситуация сложилась в Пскове . Жителям этого города придётся отложить более семи средних зарплат (24771 рубль), чтобы позволить себе оформить КАСКО стоимостью 179648 рублей. Немногим лучше положение в Великом Новгороде (131616 рублей при доходе в 29774 рублей).

Как говорят специалисты, в небольших городах страховка такая дорогая потому, что, как правило, цены там диктуют один-два лидера. В более крупных городах конкуренция на рынке страхования выше, поэтому услуга намного доступнее даже при небольших доходах жителей.

При составлении рейтинга за основу взяли автомобиль «KIA Rio», как самую продаваемую иномарку в России. В среднем по России коэффициент доступности составил 1,3 (стоимость КАСКО 54381 рубль при заработной плате 40608 рублей)