Опрос: Более половины россиян считают, что ЧМ-2018 улучшил имидж страны

В анкетировании приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

По мнению большинства россиян, проведение чемпионата мира по футболу в российских городах принесло стране много пользы.

— Проведение Кубка мира по футболу принесло нашей стране больше пользы, считает 71 процент россиян. В первую очередь, это событие улучшило имидж России (60 процентов), — сообщили в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, 83 процента россиян поддерживают проведение в России крупных международных спортивных событий. Опрос проводился 16 июля. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.