Ещё
Опрос: Более половины россиян считают, что ЧМ-2018 улучшил имидж страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: Более половины россиян считают, что ЧМ-2018 улучшил имидж страны 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В анкетировании приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.
По мнению большинства россиян, проведение чемпионата мира по футболу в российских городах принесло стране много пользы.
— Проведение Кубка мира по футболу принесло нашей стране больше пользы, считает 71 процент россиян. В первую очередь, это событие улучшило имидж России (60 процентов), — сообщили в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опросу, 83 процента россиян поддерживают проведение в России крупных международных спортивных событий. Опрос проводился 16 июля. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.
Напомним, что чемпионат мира по футболу завершился 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. В этот день состоялся матч Франция — Хорватия, который окончился счетом 4:2 в пользу французов (подробнее…).
Вечерняя Москва: последние новости
В Общественной палате РФ обобщат все замечания по пенсионной реформе Нынешняя пенсионная система хороша для СССР Началось масштабное обсуждение нововведений в пенсионную систему
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след102
Россия пригрозила Грузии силой280
Крымский мост начал отделяться от Крыма588
Заявление Лолиты грозит международным скандалом287
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске31
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение