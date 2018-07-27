Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Экстренная экспортная пошлина на нефтепродукты, подорожание алкоголя, бесплатный проезд в пригородных поездах, дорогие загранпаспорта и многое другое. Предлагаем вашему вниманию подборку нововведений от News.ru.

Нефтяные пошлины

С 1 августа и до конца года правительство получит полномочия экстренно вводить заградительную экспортную пошлину на нефтепродукты. Соответствующие поправки в закон «О таможенном тарифе» подписал президент Владимир Путин . Если ситуация на внутреннем рынке сложится подобно той, какая была зарегистрирована весной, когда цены на бензин росли как на дрожжах, то Кабмин сможет использовать экспортную пошлину (90% от ставки пошлины на нефть).

vk.com/azk_rosneft

Такие меры пусть искусственно, но позволят сбить рост цен на горючку. Однако необходимо подчеркнуть, что мера экстренная и сработает лишь в том случае, если нефтяные компании отпустят бензиновый ценник.

Пенсии — работягам

С 1 августа автоматически пересчитают размер страховой пенсии работавшим в 2017 году пенсионерам. Также перерасчёт будет произведён и получателям пенсии по случаю потери кормильца, при наличии страховых взносов на индивидуальном лицевом счёте умершего. Специально обращаться в Пенсионный фонд для этого не нужно. Кстати, эти изменения производятся в баллах — в них переводятся суммы страховых взносов. Прибавка ограничена тремя баллами. Таким образом, максимальная прибавка составит 244,47 рубля (коэффициент одного балла составляет 81,49 рубля).

Водительские права и загранпаспорта

С 3 августа повысится плата за получение водительского удостоверения. Желающие его оформить должны будут заплатить 3 тыс. рублей вместо 2 тыс. рублей. Столько же будет стоить восстановление утерянного документа или замена пришедшего в негодность. Стоимость прав старого образца в виде пластиковой карточки составит 2 тыс. рублей. У тех, кто хочет сэкономить, остаётся возможность получить заламинированные бумажные права. Их стоимость — 500 рублей, однако, как отмечают эксперты, получить их будет довольно сложно.

Существенно возрастёт и госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства. Вместо нынешних 500 рублей за неё придётся отдать 1,5 тыс. рублей.

Также с 3 августа повысится госпошлина за оформление загранпаспорта нового образца. За него нужно будет заплатить 5 тыс. рублей вместо 3,5 тыс. рублей. Стоимость документа для детей до 14-ти лет устанавливается в размере 2,5 тыс. рублей. Ранее она составляла 1,5 тыс. рублей.

Повышение пошлин связано с применением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения, говорится в пояснительной записке к закону.

Прозрачный бизнес

С 1 августа ФНС планирует запустить проект «Прозрачный бизнес», ранее ожидалось, что он заработает с 1 июня. Бизнесу было предоставлено дополнительное время для проведения сверок с налоговиками всех данных, которые перестали быть налоговой тайной. Теперь может быть опубликована информация о размере недоимок и задолженности компаний по пеням и штрафам, а также сведения о налоговых правонарушениях. В онлайн-режиме можно проверить потенциального контрагента на предмет наличия долгов, а также узнать финансовое состояние компании. Как считают эксперты, открытость подобной информации будет своего рода страховкой для бизнеса от недобросовестных контрагентов.

Бесплатные электрички

один из родителей в многодетной семье;

родители и другие законные представители детей-инвалидов;

один из родителей ребёнка-инвалида в возрасте до 23-х лет в случае получения им профессионального образования;

почётные доноры СССР, России и Москвы. Также бесплатно смогут ездить и другие категории жителей:

Время отправления и прибытия поездов

Ещё одно новшество от РЖД касается расписания движения поездов. С 1 августа прибытие и отправление будет указываться в билетах только по местному времени с пояснением, насколько оно расходится с московским.

До настоящего времени указывалось столичное время, а также местное.

Подорожание алкоголя

С 20 августа стоит ждать и повышения цен на алкоголь.

Global Look Press

Вырастут как закупочные, так и розничные цены на водку, коньяк и другие крепкие напитки. Пол-литра крепостью 38–39% будет стоить минимум 205 рублей, включая акциз и НДС. Сейчас минимальная цена бутылки составляет 201 рубль.

Защита информации

С 1 августа вступает в силу положение о системе сертификации средств защиты информации. Теперь сертификации в системе ФСТЭК подлежат средства противодействия иностранным техническим разведкам, а также средства контроля эффективности подобного противодействия. Кроме того, сертификации подлежат устройства технической защиты информации.