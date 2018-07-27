Как изменится жизнь россиян с 1 августа 

Экстренная экспортная пошлина на нефтепродукты, подорожание алкоголя, бесплатный проезд в пригородных поездах, дорогие загранпаспорта и многое другое. Предлагаем вашему вниманию подборку нововведений от News.ru.
Нефтяные пошлины
С 1 августа и до конца года правительство получит полномочия экстренно вводить заградительную экспортную пошлину на нефтепродукты. Соответствующие поправки в закон «О таможенном тарифе» подписал президент Владимир Путин. Если ситуация на внутреннем рынке сложится подобно той, какая была зарегистрирована весной, когда цены на бензин росли как на дрожжах, то Кабмин сможет использовать экспортную пошлину (90% от ставки пошлины на нефть).
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Такие меры пусть искусственно, но позволят сбить рост цен на горючку. Однако необходимо подчеркнуть, что мера экстренная и сработает лишь в том случае, если нефтяные компании отпустят бензиновый ценник.
Пенсии — работягам
С 1 августа автоматически пересчитают размер страховой пенсии работавшим в 2017 году пенсионерам. Также перерасчёт будет произведён и получателям пенсии по случаю потери кормильца, при наличии страховых взносов на индивидуальном лицевом счёте умершего. Специально обращаться в Пенсионный фонд для этого не нужно. Кстати, эти изменения производятся в баллах — в них переводятся суммы страховых взносов. Прибавка ограничена тремя баллами. Таким образом, максимальная прибавка составит 244,47 рубля (коэффициент одного балла составляет 81,49 рубля).
Водительские права и загранпаспорта
С 3 августа повысится плата за получение водительского удостоверения. Желающие его оформить должны будут заплатить 3 тыс. рублей вместо 2 тыс. рублей. Столько же будет стоить восстановление утерянного документа или замена пришедшего в негодность. Стоимость прав старого образца в виде пластиковой карточки составит 2 тыс. рублей. У тех, кто хочет сэкономить, остаётся возможность получить заламинированные бумажные права. Их стоимость — 500 рублей, однако, как отмечают эксперты, получить их будет довольно сложно.
Существенно возрастёт и госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства. Вместо нынешних 500 рублей за неё придётся отдать 1,5 тыс. рублей.
Также с 3 августа повысится госпошлина за оформление загранпаспорта нового образца. За него нужно будет заплатить 5 тыс. рублей вместо 3,5 тыс. рублей. Стоимость документа для детей до 14-ти лет устанавливается в размере 2,5 тыс. рублей. Ранее она составляла 1,5 тыс. рублей.
Повышение пошлин связано с применением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения, говорится в пояснительной записке к закону.
Прозрачный бизнес
С 1 августа ФНС планирует запустить проект «Прозрачный бизнес», ранее ожидалось, что он заработает с 1 июня. Бизнесу было предоставлено дополнительное время для проведения сверок с налоговиками всех данных, которые перестали быть налоговой тайной. Теперь может быть опубликована информация о размере недоимок и задолженности компаний по пеням и штрафам, а также сведения о налоговых правонарушениях. В онлайн-режиме можно проверить потенциального контрагента на предмет наличия долгов, а также узнать финансовое состояние компании. Как считают эксперты, открытость подобной информации будет своего рода страховкой для бизнеса от недобросовестных контрагентов.
Бесплатные электрички
Пенсионеры Москвы и Московской области получат право бесплатного проезда в электричках с 1 августа.
Также бесплатно смогут ездить и другие категории жителей:
- один из родителей в многодетной семье;
- родители и другие законные представители детей-инвалидов;
- один из родителей ребёнка-инвалида в возрасте до 23-х лет в случае получения им профессионального образования;
- почётные доноры СССР, России и Москвы.
Время отправления и прибытия поездов
Ещё одно новшество от РЖД касается расписания движения поездов. С 1 августа прибытие и отправление будет указываться в билетах только по местному времени с пояснением, насколько оно расходится с московским.
До настоящего времени указывалось столичное время, а также местное.
Подорожание алкоголя
С 20 августа стоит ждать и повышения цен на алкоголь.
Global Look Press
Вырастут как закупочные, так и розничные цены на водку, коньяк и другие крепкие напитки. Пол-литра крепостью 38–39% будет стоить минимум 205 рублей, включая акциз и НДС. Сейчас минимальная цена бутылки составляет 201 рубль.
Защита информации
С 1 августа вступает в силу положение о системе сертификации средств защиты информации. Теперь сертификации в системе ФСТЭК подлежат средства противодействия иностранным техническим разведкам, а также средства контроля эффективности подобного противодействия. Кроме того, сертификации подлежат устройства технической защиты информации.