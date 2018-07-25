«С изменениями пенсионного законодательства будет повышаться уровень жизни пенсионеров», — Людмила Маркеева

фото pixabay.com«С изменениями пенсионного законодательства будет повышаться уровень жизни пенсионеров», — Людмила Маркеева

«Вопрос об изменениях в пенсионном законодательстве назрел, его надо решать оперативно», — об этом заявила представитель общественности Нижнего Новгорода, председатель СОС «Орджоникидзе» Людмила Маркеева.

«Изменения в пенсионном законодательстве давно назрели. Считаю, что возрастные рамки расставлены правильно, единственное, что хотелось бы видеть — учет условий труда. Нужно, чтобы это учли обязательно, чтобы люди, работающие на тяжелых производствах, со сложными условиями труда, уходили на пенсию раньше. И, конечно, чтобы не были забыты и педагоги.

С изменениями будет повышаться уровень жизни пенсионеров. Пока, на данном этапе, их уровень жизни ниже, чем хотелось бы. Вопрос назрел, его надо решать оперативно. Все прежние пенсионные постулаты уже устарели. Я считаю, что предложение изложено очень грамотно, но, конечно, нужны еще доработки, дополнения», — сказала Маркеева.