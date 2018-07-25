Расходы предпринимателя базу по взносам на ОПС не уменьшают

ФНС поведала о том, как предпринимателям-«упрощенцам» рассчитать базу для исчисления взносов на ОПС. По п. 1 ст. 419 НК РФ предприниматели обязаны начислять страховые взносы. Их величина определяется по заработанному бизнесменом доходу. ТАБЛИЦА: «Размер страховых взносов на ОПС, уплачиваемых ИП на УСН» Доход Величина взносов в 2018 году До 300 000 руб. 26 545 руб. Свыше 300 000 руб. 26 545 руб. + 1 процент от суммы, превышающей 300 000 руб., но не более 212 360 руб. (8-ми кратный фиксированный размер взносов) Особое внимание финансисты уделили порядку определения доходов для начисления указанных платежей в ПФР . А именно, для этих целей из доходов не должны вычитаться расходы, поименованные ст. 346.16 НК РФ. Причем независимо от выбранного предпринимателем объекта обложения — «доходы» или «доходы минус расходы». Вычитать расходы по указанной статье нужно лишь для определения УСН-налога. Причина установленного алгоритма расчета заключается в независимости формирования пенсионных прав от результатов деятельности ИП. Письмо ФНС России от 27.06.2018 № 03-15-05/44256 Документ включен в СПС «Консультант Плюс»