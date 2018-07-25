Расходы предпринимателя базу по взносам на ОПС не уменьшают 

ФНС поведала о том, как предпринимателям-«упрощенцам» рассчитать базу для исчисления взносов на ОПС.
По п. 1 ст. 419 НК РФ предприниматели обязаны начислять страховые взносы. Их величина определяется по заработанному бизнесменом доходу.
ТАБЛИЦА: «Размер страховых взносов на ОПС, уплачиваемых ИП на УСН»
Доход Величина взносов в 2018 году
До 300 000 руб. 26 545 руб.
Свыше 300 000 руб.
26 545 руб. + 1 процент от суммы, превышающей 300 000 руб., но не более
212 360 руб.
(8-ми кратный фиксированный размер взносов)
Особое внимание финансисты уделили порядку определения доходов для начисления указанных платежей в ПФР. А именно, для этих целей из доходов не должны вычитаться расходы, поименованные ст. 346.16 НК РФ. Причем независимо от выбранного предпринимателем объекта обложения — «доходы» или «доходы минус расходы». Вычитать расходы по указанной статье нужно лишь для определения УСН-налога.
Причина установленного алгоритма расчета заключается в независимости формирования пенсионных прав от результатов деятельности ИП.
Письмо ФНС России от 27.06.2018 № 03-15-05/44256
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