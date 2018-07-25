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Поддержавшие пенсионную реформу депутаты оказываются на «плакатах позора»
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Поддержавшие пенсионную реформу депутаты оказываются на «плакатах позора» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ярославле на одной из самых оживленных улиц города 25 июля неизвестные повесили плакаты с надписью «Позор» и лицами депутатов Государственной думы от Ярославской области, которые поддержали пенсионную реформу. Об этом сообщает, в частности, сетевое издание «Царьград». При этом агентство уточняет, что провисели они недолго и к настоящему моменту уже сняты. Авторство плакатов остается неизвестным.
Напомним, 19 июля Государственная Дума в первом чтении приняла закон о пенсионной реформе. В числе депутатов от «Единой России», единогласно поддержавших этот законопроект, были и представляющие Ярославскую область Александр Грибов, Илья Осипов и Валентина Терешкова. Фотографии первых двух сопровождались надписями: «Позор от Ярославской области в ГД РФ», а на плакате с Терешковой была размещена фраза «В скафандре не слышу людей».
Ранее кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин обратился с открытым письмом к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в котором подчеркнул, что если Москва не признáет «пенсионной реформы» и найдет средства, чтобы не унижать и не доводить до крайности своих пенсионеров, то вся Россия поступит так же.
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