Поддержавшие пенсионную реформу депутаты оказываются на «плакатах позора»

Ярославле на одной из самых оживленных улиц города 25 июля неизвестные повесили плакаты с надписью «Позор» и лицами депутатов Государственной думы от Ярославской области , которые поддержали пенсионную реформу. Об этом сообщает, в частности, сетевое издание «Царьград». При этом агентство уточняет, что провисели они недолго и к настоящему моменту уже сняты. Авторство плакатов остается неизвестным.

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