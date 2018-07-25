Россельхозбанк предложил кобренд с Panasonic

Россельхозбанк предложил банковскую карту совместно с Panasonic. Это первая в России кобрендовая карта на базе международной платежной системы JCB.

Согласно правилам программы лояльности «Club Panasonic» за каждые 100 рублей покупок держателю карты начисляются бонусные баллы в количестве 20 штук за покупки в интернет-магазине Panasonic Eplaza и 5 бонусных единиц за прочие операции по оплате товаров и услуг. Максимально в месяц можно заработать 20 000 баллов. После совершения первой покупки по карте также будет начислено 10 000 приветственных баллов.

С использованием баллов можно приобрести товары Panasonic в фирменном интернет-магазине со скидкой до 50%. Баллы конвертируются в рубли по курсу 1:1.

Продуктовый виджет

Екатерина Марцукова. «Карта предназначена для узкого круга клиентов — поклонников бренда Panasonic, ведь заработанные баллы нельзя потратить вне фирменного магазина компании. Недостатком программы является то, что баллами можно оплатить не более половины стоимости товара», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

Карта может быть как дебетовой, так и кредитной, плата за ее выпуск и обслуживание в обоих случаях не взимается. Льготный период кредитования составляет до 55 дней на операции по безналичной оплате товаров и услуг. Размер кредитного лимита и процентная ставка после грейс-периода устанавливается индивидуально. Стоимость СМС-информирования — 59 рублей в месяц.