Клиентам рухнувшего «Газбанка» за один день выплатили более 7 миллиардов рублей

«Газбанк» лишили лицензии 11 июля

— Возмещения выплачиваются в 28 городах и населенных пунктах Самарской области . При этом для ускорения процесса задействовали 130 отделений Сбербанка, — рассказали в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ).

В первый день вкладчики смогли забрать около 40% страховых выплат, это около 7,1 миллиарда рублей.

Сбербанк работает как банк-агент «АСВ» и принимает заявления и другие документы на выплату страхового возмещения вкладчикам «Газбанка» минимум два года.

«Газбанк» лишили лицензии 11 июля. По информации Центробанка, причиной стали неоднократные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем.

Вместе с этим оказались заморожены зарплаты и пенсии тысяч самарцев. Посмотрите наш репортаж о том, что происходило в банке после известия об отзыве лицензии.

— Согласно реестру обязательств «Газбанка», за выплатой страхового возмещения на сумму около 17,8 миллиарда рублей могут обратиться 47,5 тысячи вкладчиков. Среди них 300 предпринимателей. Им выплатят 46 миллионов рублей, — сообщили в «Агентстве по страхованию вкладов».