Клиентам рухнувшего «Газбанка» за один день выплатили более 7 миллиардов рублей 

«Газбанк» лишили лицензии 11 июля
«Агентство по страхованию вкладов» начало выплачивать возмещения клиентам «Газбанка». Процедура стартовала в понедельник, 23 июля. Получить компенсацию можно в отделениях Сбербанка.
— Возмещения выплачиваются в 28 городах и населенных пунктах Самарской области. При этом для ускорения процесса задействовали 130 отделений Сбербанка, — рассказали в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ).
В первый день вкладчики смогли забрать около 40% страховых выплат, это около 7,1 миллиарда рублей.
Сбербанк работает как банк-агент «АСВ» и принимает заявления и другие документы на выплату страхового возмещения вкладчикам «Газбанка» минимум два года.
«Газбанк» лишили лицензии 11 июля. По информации Центробанка, причиной стали неоднократные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем.
Вместе с этим оказались заморожены зарплаты и пенсии тысяч самарцев. Посмотрите наш репортаж о том, что происходило в банке после известия об отзыве лицензии.
— Согласно реестру обязательств «Газбанка», за выплатой страхового возмещения на сумму около 17,8 миллиарда рублей могут обратиться 47,5 тысячи вкладчиков. Среди них 300 предпринимателей. Им выплатят 46 миллионов рублей, — сообщили в «Агентстве по страхованию вкладов».