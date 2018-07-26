Приведет ли рост цен на топливо к подорожанию турпутевок

Напомним, крупнейший российский авиаперевозчик объявил, что с 26 июля увеличивает топливный сбор на билеты на внутренние рейсы. Например, повышение сбора для «экономкласса» и «комфорта» составит 200, для «бизнес-класса» — 400 рублей. Компания заявила, что откажется от повышения, если цены на авиакеросин снизят до уровня декабря 2017 года.

Однако, отмечают эксперты, топливный сбор корректируют не только российские авиакомпании, но и международные. «Причем как в меньшую, так и в большую сторону. Что касается нынешней ситуации, то при повышении топливного сбора подорожают билеты в составе тура — до 5 процентов. В целом стоимость тура может повыситься, но незначительно — на 1-2 процента. Билет не является доминирующей составляющей в стоимости турпакета, если речь не идет о дальних магистральных перелетах, но и там это не определяющий момент», — отметил Дмитрий Горин . По его словам, стоимость топлива в цене билета занимает примерно 30 процентов.

Повышение цены на топливо пока незначительно, но все же затронуло организаторов автобусных туров. Тем более что розничные цены на бензин в России весной последовательно превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Пока туроператоры, работающие в этом сегменте, не намерены пересматривать цены. Но стоимость экскурсионных поездок могут пересчитать на следующий год. Хотя корректировка вряд ли будет заметной туристам, отмечают представители туриндустрии.

Что касается недавнего сокращения чартерных программ у некоторых авиаперевозчиков, то, по мнению представителей Ростуризма, причин для беспокойства тоже нет. «Чартерные программы в этом году показали большой рост. И самое позитивное — сократились задержки рейсов. Они не превышали 3,6 процента — это одно из самых минимальных значений», — рассказал Горин.

Турпутевки из-за роста цен на авиакеросин и увеличения топливного сбора подорожают незначительно

Корректировка чартерных полетов, отметил он, может происходить по рекомендации Росавиации временно сократить программу. «Росавиация совместно с Ростуризмом проводит мониторинг полетов в рамках регламента. В нем сказано о корректировке, если время задержек превышает 2 часа и 10 процентов от общего количества рейсов, а также если авиакомпании не хватает резервных бортов, из расчета один резервный борт на десять самолетов», — уточнил Дмитрий Горин.

В Ростуризме напомнили, что напряженным было прошлое лето, когда задержки превышали 20 и даже 30 процентов от общего количества рейсов. Но регламент, утвержденный в декабре 2017 года, принес позитивный результат. Что касается сокращения рейсов конкретных авиакомпаний, их объем перераспределят между другими.