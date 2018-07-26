В России изменится порядок получения и хранения кредитных историй

Иностранные филиалы банков смогут не предоставлять информацию о кредитных историях своих клиентов, если это противоречит законодательству иностранного государства. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Документ позволяет иностранным филиалам российских банков не предоставлять в обязательном порядке информацию о кредитных историях в российские бюро, если это может противоречить законам страны, в которой они расположены. Авторы закона отмечают, что сегодня банки всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда иностранное государство запрещает трансграничную передачу информацию о гражданах и юридических лицах.

Члена Комитета Госдумы по финансовому рынку Михаил Гулевский , представляя закон, подчеркнул, что устранение этой коллизии поможет минимизировать высокие риски банков, которые связаны с нарушением как законодательства России , так и иностранного государства.

Новелла также сокращает с пяти до трёх лет срока хранения согласия на доступ к информации, которая содержится в основной части кредитной истории.

«Если учитывать, что срок исковой давности составляет три года, источникам формирования кредитной истории в общем-то нет никакого смысла хранить согласие клиентов дольше этого срока», — сказал Гулевский.

По его словам, закон окажет положительное влияние на возвратность кредитов, будет способствовать более качественному отражению информации в кредитной истории, а также снизит кредитные риски кредитных организаций. «Всё это также будет способствовать достижению цели снижения обязательств граждан и бизнеса», — добавил депутат.