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В России изменится порядок получения и хранения кредитных историй
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В России изменится порядок получения и хранения кредитных историй 

Парламентская газета 22 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Иностранные филиалы банков смогут не предоставлять информацию о кредитных историях своих клиентов, если это противоречит законодательству иностранного государства. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Государственной Думы во главе с главой Комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, а также первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв.
Документ позволяет иностранным филиалам российских банков не предоставлять в обязательном порядке информацию о кредитных историях в российские бюро, если это может противоречить законам страны, в которой они расположены. Авторы закона отмечают, что сегодня банки всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда иностранное государство запрещает трансграничную передачу информацию о гражданах и юридических лицах.
Члена Комитета Госдумы по финансовому рынку Михаил Гулевский, представляя закон, подчеркнул, что устранение этой коллизии поможет минимизировать высокие риски банков, которые связаны с нарушением как законодательства России, так и иностранного государства.
Новелла также сокращает с пяти до трёх лет срока хранения согласия на доступ к информации, которая содержится в основной части кредитной истории.
«Если учитывать, что срок исковой давности составляет три года, источникам формирования кредитной истории в общем-то нет никакого смысла хранить согласие клиентов дольше этого срока», — сказал Гулевский.
По его словам, закон окажет положительное влияние на возвратность кредитов, будет способствовать более качественному отражению информации в кредитной истории, а также снизит кредитные риски кредитных организаций. «Всё это также будет способствовать достижению цели снижения обязательств граждан и бизнеса», — добавил депутат.
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