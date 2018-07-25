Госдума уточнила правила составления и получения кредитных историй

Зарубежные филиалы российских банков освободят от обязанности предоставлять информацию в российские бюро кредитных историй, если это противоречит законодательству государства, где они находятся.

Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

В настоящее время филиалы банков сталкиваются с запретами иностранного государства, на территории которого они находятся, на трансграничную передачу данных в отношении граждан и юрлиц.

«Устранение этой коллизии позволит банкам минимизировать высокие риски, связанные с нарушением как российского, так и иностранного законодательства», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также законопроект предусматривает, что субъект кредитной истории получит право в каждом бюро кредитных историй, в котором хранится информация о нём, не более двух раз в год (но не более одного раза на бумажном носителе) получать отчёт по своей кредитной истории. В настоящее время такое право предоставляется россиянам раз в год бесплатно и любое количество раз за деньги.

Кроме того, предусматривается возможность дистанционной подачи запроса на получение кредитной истории и получения ответа на него. В третьем чтении законопроект будет, как ожидается, рассмотрен 26 июля.