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Госдума уточнила правила составления и получения кредитных историй
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Госдума уточнила правила составления и получения кредитных историй 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Зарубежные филиалы российских банков освободят от обязанности предоставлять информацию в российские бюро кредитных историй, если это противоречит законодательству государства, где они находятся.
Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
В настоящее время филиалы банков сталкиваются с запретами иностранного государства, на территории которого они находятся, на трансграничную передачу данных в отношении граждан и юрлиц.
«Устранение этой коллизии позволит банкам минимизировать высокие риски, связанные с нарушением как российского, так и иностранного законодательства», — говорится в пояснительной записке к документу.
Также законопроект предусматривает, что субъект кредитной истории получит право в каждом бюро кредитных историй, в котором хранится информация о нём, не более двух раз в год (но не более одного раза на бумажном носителе) получать отчёт по своей кредитной истории. В настоящее время такое право предоставляется россиянам раз в год бесплатно и любое количество раз за деньги.
Кроме того, предусматривается возможность дистанционной подачи запроса на получение кредитной истории и получения ответа на него. В третьем чтении законопроект будет, как ожидается, рассмотрен 26 июля.
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