За увольнение людей предпенсионного возраста может грозить уголовная ответственность

В преддверии пенсионной реформы нужно проработать вопрос об усилении ответственности работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста — вплоть до уголовной, предлагает Минтруд в проекте плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан ( «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель Минтруда). В июле, по словам представителя министерства, проект документа будет представлен участникам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Защиту трудовых прав людей в предпенсионном возрасте к концу года предлагается включить в число ключевых показателей эффективности госинспекций по труду. В 2019-2034 гг. (весь «переходный период» пенсионной реформы) они должны будут проводить целевые проверки по соблюдению трудовых прав таких людей. Трудовая инспекция, определяя категорию риска работодателя, должна учитывать, нарушает ли он трудовые права людей в предпенсионном возрасте, предлагается в документе.

Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службы занятости, если человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. А службы занятости, в свою очередь, — сообщать об этом в Государственную инспекцию по труду, и помогать таким людям в поиске работы и трудоустройстве.

В госинспекциях по труду министерство предлагает создать «горячую линию», на которую люди в предпенсионном возрасте смогут позвонить, если их права нарушены.

«Ведомости» ожидают комментарий Минтруда о том, какой именно возрастной диапазон в его предложениях рассматривается как «предпенсионный».

Несостоявшимся пенсионерам предлагается платить повышенное пособие по безработице — соответствующий проект федерального закона должен быть готов уже к ноябрю, чтобы с 2019 г. начались выплаты. После повышения пенсионного возраста несостоявшиеся пенсионеры, лишенные дохода в виде пенсии, могут оказаться за чертой бедности, отмечала директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова : если не принять дополнительных мер, например увеличения пособия по безработице, количество бедных после повышения пенсионного возраста будет расти на 100 000 человек в год. Из-за реформы могут потребоваться дополнительные расходы на соцзащиту, предупреждали эксперты РАНХиГС

Этих людей предлагается обучать «востребованным в экономике навыкам и компетенциям», сформировав перечни приоритетных профессий. Кроме того, Минтруд предлагает помогать им начать заниматься бизнесом, и привлечь к этому Минэкономразвития и Корпорацию МСП.

В 2018-2034 гг. предлагается запустить региональные программы содействия занятости. Регионы, по задумке Минтруда, должны достигать целевых показателей по сохранению уровня занятости и безработицы людей в предпенсионном возрасте, а также обеспечивать «баланс интересов молодежи и лиц предпенсионного возраста».

Из-за реформы на рынке труда в 2019 г. останется 1,1 млн человек, но сохранят работу из них лишь 800 000, прогнозировал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов . По расчетам Райффайзенбанка , за первые три года реформы из дополнительных 660 000 работников ежегодно находить работу будут только 460 000 человек. Работодатели не спешат нанимать работников старшего возраста: по данным опросов, на которые ссылается Альфа-банк , готовы это делать лишь 7% из них.

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