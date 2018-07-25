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Россиян спасут от увольнений
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Россиян спасут от увольнений 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило усилить ответственность работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста — вплоть до уголовной, пишут «Ведомости».
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Минтруд предложил включить защиту трудовых прав людей в предпенсионном возрасте в число ключевых показателей эффективности госинспекций по труду. Госинспекции будут проводиться с 2019 по 2034 гг. — в течение всего переходного периода пенсионной реформы.
Компании обяжут отчитываться об увольнении людей предпенсионного возраста по инициативе работодателя или по соглашению сторон.
В качестве мер поддержки работников предпенсионного возраста Минтруд предложил создать горячие линии, с помощью которых можно будет заявить о нарушении своих прав. Кроме того, безработным предпенсионного возраста предложили платить повышенное пособие по безработице.
Комментарии21  Ещё 2 источника 
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