Россиян спасут от увольнений

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило усилить ответственность работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста — вплоть до уголовной, пишут «Ведомости»

Минтруд предложил включить защиту трудовых прав людей в предпенсионном возрасте в число ключевых показателей эффективности госинспекций по труду. Госинспекции будут проводиться с 2019 по 2034 гг. — в течение всего переходного периода пенсионной реформы.

Компании обяжут отчитываться об увольнении людей предпенсионного возраста по инициативе работодателя или по соглашению сторон.

В качестве мер поддержки работников предпенсионного возраста Минтруд предложил создать горячие линии, с помощью которых можно будет заявить о нарушении своих прав. Кроме того, безработным предпенсионного возраста предложили платить повышенное пособие по безработице.