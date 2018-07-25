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Омской области сократили субсидию на ремонт организаций социального обслуживания
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Омской области сократили субсидию на ремонт организаций социального обслуживания 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Общая сумма, выделяемых из бюджета средств на социальные нужды, сократилась почти на полмиллиона рублей. Сегодня, 25 июля, на заседании правительства региона министр труда и соцразвития Владимир Куприянов сообщил, что объем предоставляемой Омской области федеральной субсидии на реализацию социальных программ уменьшен до 3,5 млн руб. Эти деньги предусмотрены на адресную помощь пенсионерам и укрепление материальной базы организаций соцобслуживания. Из этих средств 3,12 млн руб. пойдут на ремонт объектов организаций социального обслуживания населения, 356 тыс. руб. — на обучение компьютерной грамотности пенсионеров.
— Доля софинансирования Омской области составляет 25% от общего объема бюджетных ассигнований. Всего будет выделено 1,16 млн руб. Один миллион на ремонт, 118,8 тыс. руб. — на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, — пояснил Куприянов.
Первый зампред правительства Валерий Бойко поинтересовался, какая сумма была до этого. Выяснилось, что немногим более четырех миллионов рублей.
— Пенсионный фонд уточнил число граждан пенсионного возраста, которые здесь проживают. Корректировка прошла по всем регионам России, — уточнил министр.
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