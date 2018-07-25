Омской области сократили субсидию на ремонт организаций социального обслуживания 

Общая сумма, выделяемых из бюджета средств на социальные нужды, сократилась почти на полмиллиона рублей. Сегодня, 25 июля, на заседании правительства региона министр труда и соцразвития Владимир Куприянов сообщил, что объем предоставляемой Омской области федеральной субсидии на реализацию социальных программ уменьшен до 3,5 млн руб. Эти деньги предусмотрены на адресную помощь пенсионерам и укрепление материальной базы организаций соцобслуживания. Из этих средств 3,12 млн руб. пойдут на ремонт объектов организаций социального обслуживания населения, 356 тыс. руб. — на обучение компьютерной грамотности пенсионеров.
— Доля софинансирования Омской области составляет 25% от общего объема бюджетных ассигнований. Всего будет выделено 1,16 млн руб. Один миллион на ремонт, 118,8 тыс. руб. — на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, — пояснил Куприянов.
Первый зампред правительства Валерий Бойко поинтересовался, какая сумма была до этого. Выяснилось, что немногим более четырех миллионов рублей.
— Пенсионный фонд уточнил число граждан пенсионного возраста, которые здесь проживают. Корректировка прошла по всем регионам России, — уточнил министр.