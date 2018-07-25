Эксперты: мигранты не смогут восполнить недостаток рабочей силы в России 

По мнению экспертов, в Россию нужно ежегодно приглашать на работу 1 млн иностранцев. Это нереализуемая перспектива на данный момент. По итогам исследования РАНХиГС, в первой декаде 2018 года количество новых мигрантов составило около 57 тысяч человек.
С января по апрель прошлого года в России устроились на работу 65 тысяч иностранцев. Вместе с тем ежегодно незначительно растет количество трудоспособного населения. За последние 35 лет — на 5% до 41 млн человек. А количество пенсионеров выросло вдвое. Если сейчас на 100 работников приходится около 50 неработающих россиян, то к началу 2020-х годов этот показатель вырастет до 75, а к 2030-му — превысит 90, отмечают в институте демографии ВШЭ.
По прогнозам Минэкономразвития, число трудоспособных россиян к 2020 году снизится на 3,6 млн человек. Этот параметр, в том числе, связан с демографической ситуацией в стране. Эти изменения приведут к тому, что трудоспособное население страны не сможет финансово обеспечивать пенсионеров. Поэтому систему необходимо менять. Пенсионный возраст планируется увеличить для мужчин до 65 лет, женщин — до 63.
«Мы понимаем, есть законы природы и общества, которые наказывают, если их не соблюдают, я имею в виду как раз ту самую демографическую ситуацию. Давайте вспомним, сколько детей было у наших бабушек и дедушек, даже у наших родителей, и сколько у нас? — комментирует профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Олег Матвейчев. — Во все времена и во всех обществах было так: дети кормят родителей. Конечно, это не только российская проблема, ее решают все страны, где существует пенсионное обеспечение. Уж про Лукашенко никто не скажет, что он о своем народе не заботится, но и там подняли пенсионный возраст. Альтернатива только одна — замещение рабочих мест мигрантами. По подсчетам экспертов, придется ежегодно приглашать в страну не менее 1 млн К чему это приведет, легко представить. Европа в полной мере вкусила «все прелести» этого шага. Поэтому повышение пенсионного возраста неизбежно».
Ожидается, что соответствие с новой системой пенсий, ежегодно выплаты россиянам будут увеличиваться на 1000 рублей. Это дополнительно 12 тысяч в год. Сейчас реформу продолжают обсуждать на всех уровнях власти. ГосДума приняла законопроект в первом чтении. Второе слушание состоится в конце сентября.
В конце прошлой недели Владимир Путин в ходе беседы с волонтерами ЧМ по футболу отметил, что внимательно будут выслушаны все мнения о повышении пенсионного возраста. При этом Российский лидер подчеркнул, что если сейчас не менять пенсионное законодательство, то у государства хватит средств на выплаты пенсий на нынешнем уровне ещё лет на 5−10. Однако президент считает, что нужно думать на перспективу, пишет ИА «Регнум».