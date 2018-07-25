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«Рокетбанк»: процесс переноса денег на счет в Киви банк займет 10 минут
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«Рокетбанк»: процесс переноса денег на счет в Киви банк займет 10 минут 

Банки.ру 2 часа назад
Процесс переноса денег на счет в Киви банк для клиентов «Рокетбанка» займет 10 минут, говорится в рассылке, которую получили клиенты банка. При этом самому клиенту ничего для этого делать не нужно.
«Вам ничего делать не нужно. Мы сами закроем ваш счет в Открытии и заведем новый в Киви», — сообщил сотрудник банка.
Дата перехода пока неизвестна, но клиенты уже сейчас могут встать в очередь на подключение, написав, что хотят перейти в Киви банк.
«Не переносим мы только тех, кто написал или напишет нам, что не хочет в Киви. Это будет официальным отказом и переносить его счета мы не будем иметь права. До конца сентября у них будет работать карта и приложение, а потом перестанет. А если у человека есть еще активный вклад, то будет работать только приложение, чтобы можно было отслеживать этот вклад и пополнять его», — рассказал представитель банка.
При этом тарифы, остатки на счетах, рокетрубли и история чата с поддержкой останутся неизменными.
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