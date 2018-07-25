Россельхозбанк выдал пенсионерам двух Алтаев более 4 тысяч кредитов

Всего же в общем кредитном портфеле доля пенсионных кредитов составляет порядка 60%.

Для людей пенсионного возраста в Россельхозбанке созданы весьма лояльные и удобные условия для получения заёмных средств. Им предлагается кредит «Пенсионный» на неотложные нужды без подтверждения целевого использования кредитных средств. Кредит предоставляется как работающим пенсионерам, так и не работающим. Возраст кредитора на момент возврата полученного займа не должен превышать 75 лет.

«Пенсионеры — это наши самые добросовестные клиенты, — отметил директор Алтайского филиала Владимир Богданов . — Банк постоянно совершенствует условия кредитования для данной категории жителей наших двух регионов, предлагая кредиты с привлекательной процентной ставкой на длительный срок, с минимальным пакетом документов и без поручителей и залога».