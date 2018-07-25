Россельхозбанк выдал пенсионерам двух Алтаев более 4 тысяч кредитов 

С начала 2018 года Алтайский филиал АО «Россельхозбанк» выдал пенсионерам Алтайского края и Республики Алтай более 4,6 тысяч кредитов на сумму 753 млн рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2017 года на 15%.
Всего же в общем кредитном портфеле доля пенсионных кредитов составляет порядка 60%.
Для людей пенсионного возраста в Россельхозбанке созданы весьма лояльные и удобные условия для получения заёмных средств. Им предлагается кредит «Пенсионный» на неотложные нужды без подтверждения целевого использования кредитных средств. Кредит предоставляется как работающим пенсионерам, так и не работающим. Возраст кредитора на момент возврата полученного займа не должен превышать 75 лет.
«Пенсионеры — это наши самые добросовестные клиенты, — отметил директор Алтайского филиала Владимир Богданов. — Банк постоянно совершенствует условия кредитования для данной категории жителей наших двух регионов, предлагая кредиты с привлекательной процентной ставкой на длительный срок, с минимальным пакетом документов и без поручителей и залога».
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.