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В Петрозаводске предлагают работу с зарплатой за 100 тысяч рублей
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В Петрозаводске предлагают работу с зарплатой за 100 тысяч рублей 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Работодатели предлагают зарплату, намного превышающую среднюю по республике.
Портал «Карельские Вести» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске.
Директор карьера — (от 120 000 руб.),
Руководитель группы по привлечению юридических лиц — (от 90 000 руб.),
Врач-диетолог — (от 75 000 руб.),
Супервайзер торговых представителей и мерчендайзеров — (от 61 000 до 140 000 руб.),
Разработчик мобильных приложений — (от 60 000 руб.).
Еще 1 091 актуальная вакансия для специалистов различных профессиональных сфер из Петрозаводска ждет вас на hh.ru.
По материалам: ptzgovorit.ru
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