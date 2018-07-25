Проинвестбанк понизил ставки по вкладам

«Онлайн 5.0» (от 10 тыс. рублей на 400 дней) доступен под 5% годовых (ранее — под 5,5%), а «Радости жизни» (минимальная сумма не установлена, срок — год) — под 2,5% (вместо 3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Средняя ставка по вкладу «Правильный выбор» (от 20 тыс. рублей) составляет 5% годовых (вместо 5,5%). Срок депозита — 800 дней. Предусмотрено два периода начисления процентов по 400 дней. Вклад «Особые привилегии +» (от 1,4 млн рублей на 370 дней) оформляется под 6% годовых (прежде — под 6,5%).

Проценты по двум депозитам выплачиваются ежеквартально.

Продуктовый виджет

Доходность вклада «Пространство возможностей» (от 10 рублей на срок от 35 до 739 дней) составит 4,5—5,9% годовых (ранее — 5—6,4%). Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Пенсионный доход» (минимальной суммы нет, на 1 100 дней) предполагается три периода начисления процентов со ставками в диапазоне от 3,5% до 5% годовых. Средняя ставка за весь срок равна 4,35% годовых (вместо 4,85%).

Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Все вклады можно пополнять.