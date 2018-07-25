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Разделяй и властвуй: как банки с базовой лицензией будут работать с клиентами
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Разделяй и властвуй: как банки с базовой лицензией будут работать с клиентами 

Forbes.ru 44 минуты назад
В июне прошлого года вступил в силу закон о разделении кредитных организаций на базовые и универсальные — по перечню разрешенных операций в рамках их лицензий. В течение 2018 года, который признан переходным периодом, банки должны принять решение, какая лицензия им нужна — универсальная или базовая. По оценке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на базовую лицензию могут претендовать 192 банка, при этом 150 участников рынка уже объявили о планах по ее получению. К настоящему моменту лишь несколько кредитных организаций стали обладателями такой лицензии.
У банков с базовой лицензией будет упрощенное регулирование, усеченное число нормативов (5 вместо 9), минимальный капитал от 300 млн рублей и более лояльные требования по резервам, но они не смогут заниматься некоторыми видами деятельности — например, привлекать средства от иностранных клиентов или драгметаллы на вклады. По закону им нужно будет сосредоточиться на работе с населением и малым бизнесом, отказавшись от рискованных, хоть и прибыльных направлений.
Для сравнения: норматив резервов по рублевым обязательствам кредитных организаций перед физическими лицами и иным обязательствам для банков с базовой лицензий составит 1%, тогда как для универсальных игроков — 5%.
Универсальные банки смогут работать как и прежде, в том числе с иностранными клиентами. У них будет возможность открывать филиалы и представительства за рубежом, счета в иностранных кредитных организациях, инвестировать в широкий спектр ценных бумаг. В то же время для них не будут доступны послабления по резервам, и им придется подтянуть капитал до планки в 1 млрд рублей.
Зачем нужны новые правила
Цель нового, так называемого пропорционального регулирования — стимулировать базовые банки к работе с российскими клиентами из социальных категорий — физлицами и МСП, в том числе в регионах. Об этом, в частности, говорится в докладе ЦБ «Стимулирующее банковское регулирование».
Согласно закону, банки с базовой лицензией могут привлекать средства населения и компаний на депозиты, открывать и вести денежные счета, осуществлять переводы, конверсионные операции, выдавать кредиты физлицам, малому бизнесу и компаниям так, чтобы максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков не превышал 20% капитала банка. Также базовые банки могут совершать сделки только с ценными бумагами из котировального списка высшего уровня.
Проще говоря, у банков с базовой лицензией нет возможностей проводить спекулятивные операции с ценными бумагами, они должны активно кредитовать, при этом портфель не должен быть сконцентрирован на одном или нескольких крупных заемщиках. Параллельно ЦБ планирует внедрять и другие меры, например, ввести пониженные резервы по ипотечным кредитам, по проектному финансированию и долевому строительству, привлекать к программе финансирования для МСП «Шесть с половиной» преимущественно базовые банки, и так далее.
На Западе классификация кредитных организаций по видам лицензий на порядок шире, а ограничений на различные операции у них гораздо больше. Например, в Германии есть универсальные банки, кооперативные, специализированные, сберегательные кассы, строительные кассы и другие. Трехуровневое разделение банков, например, действует в США, однако оно проведено по территориальному признаку. В стране 12 федеральных резервных банков, осуществляющих эмиссию — это первый уровень. На втором уровне находятся национальные банки, имеющие право вести деятельность на территории страны и за ее пределами. На третьем уровне — банки, которые имеют право работать только в рамках своего штата.
В Японии также действуют местные и национальные банки. Местные не ведут операционной деятельности за пределами префектуры.
Идея разделения банков по территориальному признаку долгое время обсуждалась и в России. Однако в нашей стране в свое время сформировался целый сегмент сильных региональных кредитных организаций. При выборе территориального принципа, безусловно, пострадал бы региональный банкинг. В этом свете разделение на универсальные и базовые лицензии выглядит для российского рынка логичным.
Почему банки не спешат стать базовыми
В реалиях нового регулирования на рынке могут выделиться сильные и устойчивые банки с базовой лицензией, в том числе в регионах. Таких игроков не будут интересовать западные рынки, но они будут готовы заниматься розничным банкингом и кредитованием малого бизнеса. В целом, такая ситуация сулит определенные выгоды и для банковского рынка, и для экономики, но пока банки не спешат превратиться в базовые.
Одна из причин, возможно, заключается в том, что для получения базовой лицензии кредитные организации должны представить ЦБ бизнес-план на 2 года. Однако правила оформления этого документа установлены еще в 2002 году, и недавно регулятор разработал новые требования, согласно которым бизнес-план должен охватывать 3 года. Из-за различий в правилах составления бизнес-плана, прописанных в старом и новом документах, банки могли занять выжидательную позицию, надеясь на прояснение ситуации — какая из двух версий окажется единственно верной.
Также банки опасаются нового порядка и того, как он отразится на их бизнесе. Владельцы и топ-менеджеры небольших кредитных организаций неоднократно высказывали опасения, что клиенты будут настороженно относиться к базовым банкам, и нужно время, чтобы россияне к этому привыкли. Хотя, по большому счету, для клиентов разделение лицензий ничего не изменит, но, не разобравшись в правилах, люди могут начать переводить свои накопления в универсальные банки, чем подставят под удар базовые. Как отмечал президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, некоторые кредитные организации даже планируют объединиться, чтобы нарастить капитал до 1 млрд рублей, но остаться на универсальной лицензии.
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