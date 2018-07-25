«Нефтяники высасывают прибыль»: как подорожают авиабилеты

Российские авиакомпании готовятся повысить топливный сбор из-за подорожавшего авиационного бензина. Это приведет к росту цен на авиабилеты для пассажиров. Первым решился на непопулярную меру «Аэрофлот» : 26 июля компания заявила о повышении на 200–400 руб. топливного сбора на внутренних рейсах.

Авиакомпании начали перекладывать издержки из-за роста цен на топливо на стоимость билетов. Как сообщается в письме компании «Аэрофлот» турагентам (копия есть в распоряжении «Газеты.Ru»), «Аэрофлот» и его дочернее предприятие «Россия» с 26 июля повышают размер топливного сбора (фиксированная сумма, которая включается в стоимость билета) на внутренние рейсы.

«Размер повышения составит 200 рублей для классов «эконом» и «комфорт» и 400 рублей — для класса «бизнес», — говорится в документе.

При этом для оформления перевозок с текущими уровнями топливных сборов по ранее созданным бронированиям билеты необходимо выписать до указанной даты (26 июля), отмечают в «Аэрофлоте».

«Мы получили соответствующее письмо от «Аэрофлота». Наша ценовая политика при этом не изменится: мы не будем компенсировать увеличение стоимости топливного сбора за счет своего дохода, и цены в нашем канале вырастут на указанные суммы для соответствующих классов обслуживания», — прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию Алексей Сизинцев, генеральный директор компании Biletix.

О том, что топливный сбор вырастет, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в ассоциацию входят 27 российских авиакомпаний) предупреждала еще в июне. Ассоциация ссылалась на то, что текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять «непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного к тарифам „топливного сбора“, сообщали в АЭВТ.

По данным Росавиации, средние цены на авиакеросин в июне выросли по сравнению с июнем 2017 года на 18,4%, до 50,9 тысячи рублей за тонну. В частности, в аэропортах Московского авиаузла стоимость топлива в годовом выражении увеличилась: в Шереметьево — в среднем на 25%, во Внуково — на 25%, в Домодедово — на 21%.

Как поясняет Олег Пантелеев , руководитель аналитической службы агентства „АвиаПорт“, стоимость авиатоплива имеет сезонный характер, однако периодически „вступают в силу“ и внешние факторы, такие как цена на нефть на мировом рынке.

»Весна — это период, когда рост цен традиционно останавливается, либо даже наблюдается снижение. Но в этом году снижения мы практически не замечаем: в этом «виноват» рост цен на нефть на мировых торговых площадках и, как следствие, на нефтепродукты», — поясняет эксперт.

При этом, по словам Пантелеева, авиакомпании не могут просто переложить растущие издержки на стоимость авиабилетов: в силу «эластичности спроса» они сразу увидят, как пассажиропоток либо перестаёт расти, либо вовсе снижается. Именно поэтому обычно в такой ситуации какое-то время отрасль пытается компенсировать рост издержек повышением собственной эффективности и сокращением издержек.

«Сейчас речь идет о том, что нефтяники высасывают у авиаотрасли прибыль, и есть риски того, что многие перевозчики второго эшелона получат убытки по итогам года», — добавляет он.

По словам Пантелеева, на внутрироссийском рынке сейчас кратковременный сезонный спад, и цены возобновят рост во втором полугодии. «Но мировые цены могут вырасти», считает эксперт. Кроме цен на авиакеросин, на них могут отразиться и другие факторы — например, влияние американских санкций, добавляет он.

Ryanair Holdings Plc еще в мае предупредил, что прибыль авиакомпаний будет снижаться впервые за пять лет из-за растущих затрат на рабочую силу и скачка цен на топливо. В авиакомпании тогда заявили, что это может привести к тому, что «более слабые конкуренты вообще не смогут работать».

«Что касается снижения рентабельности российских авиакомпаний, то она произойдет только на международных рейсах, поскольку внутренняя цена на авиационный керосин хоть и привязана к доллару, но силами ФАС остается учитываемой в рублях», — говорит Владимир Рожанковский, инвестиционный аналитик компании Global FX.

При этом другие опрошенные авиакомпании на вопрос, повысят ли они цены на авиабилеты, пока что отвечают весьма уклончиво.

«Как авиакомпания мы не можем прогнозировать развитие цен на нефть. Мы готовимся к различным сценариям колебания уровня цен», — поясняли «Газете.Ru» в компании Lufthansa.

Lufthansa Group, чтобы уменьшить колебания цен на авиатопливо, хеджирует цены на топливо на период до двух лет, говорят в компании.

«Наш последний прогноз по расходам на топливо составляет €5,8 млрд за 2018 год (+ €600 млн по сравнению с предыдущим годом). Рост этих затрат может быть компенсирован по большей части за счет более высокой операционной эффективности», — добавили в Lufthansa.

Между тем эксперты ранее отмечали, что поскольку доля расходов на топливо в общих расходах перевозчиков составляет до 30%, то повышение стоимости керосина на 25% может дать увеличение себестоимости авиаперевозки примерно на 6%.