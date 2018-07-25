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Челябинвестбанк снизил ставки по отдельным программам ипотечного кредитования
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Челябинвестбанк снизил ставки по отдельным программам ипотечного кредитования 

Банки.ру 1 час назад
Челябинвестбанк снизил ставки по собственным программам ипотечного кредитования на 0,5—1 процентный пункт. Теперь заемщики могут получить финансирование на покупку первичного и вторичного жилья, а также рефинансировать действующий ипотечный займ в стороннем банке сроком до 15 лет по программам «ИнвестИпотека» и «Инвест Рефинансирование» под 9,4—9,9% годовых, а по предложению «ИнвестЛайт» — под 10,9% годовых. На момент до регистрации права собственности при покупке квартиры в строящемся доме или по рефинансируемому кредиту под залог имущественных прав в строящемся доме ставка будет выше на 1 процентный пункт, а при покупке/залоге дачного дома либо отдельной комнаты — на 0,5 процентного пункта.
Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 10% собственных средств от стоимости недвижимости по программе «ИнвестИпотека» и 40% по программе «ИнвестЛайт». Максимальное соотношение К/З по предложению «Инвест Рефинансирование» составляет 80%.
Продуктовый виджет
Обновленная процентная ставка по кредиту на строительство жилого и дачного домов находится в диапазоне от 11% до 11,5% годовых. Финансирование на покупку коммерческой недвижимости теперь предоставляется по ставке 11,9%. Кредиты выдаются сроком до 15/10 лет на сумму до 70% стоимости квартир, передаваемых в залог, до 60% стоимости иных объектов недвижимости, передаваемых в залог в первом случае и до 60% стоимости залога во втором. На момент до подтверждения целевого использования кредитных средств итоговая ставка будет выше на 1 процентный пункт.
«Помимо снижения ставок банк также снизил размер надбавок, взимаемых при отказе заемщика от личного и имущественного страхования с 0,5 до 0,4 процентного пункта. При этом по предложению «Инвест Лайт» (за исключением деревянных домов и домов с деревянными перекрытиями) наличие страхования не влияет на размер процентной ставки, — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
При наличии у заемщика зарплатного или пенсионного счета в ряде банков (список указан на сайте банка) ставка будет дополнительно снижена на 0,2 процентного пункта.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.
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