Пенсионерам предлагают вести 13-ю пенсию

«Судьба его будет, видимо, не такая благополучная как предыдущего, но он важен для наших пенсионеров. Фракция предлагает, чтобы пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости, имели право на так называемую 13-ю пенсию», — сказал он.

Как пояснил депутат, согласно закону в декабре таким пенсионерам выплачивалась бы пенсия в размере то, что они обычно получают ежемесячно. Он также заверил, что источники финансирования для этого фракция просчитала, они есть.

Кроме того, законопроектом предлагается засчитывать в трудовой стаж периоды учебы в средних специальных и высших учебных заведениях, время по уходу за ребенком до трех лет.

С сожалением Емельянов констатировал, что профильный Комитет инициативу не поддержал, но партия надеется на поддержку коллег.