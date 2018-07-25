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Пенсионерам предлагают вести 13-ю пенсию
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Пенсионерам предлагают вести 13-ю пенсию 

News.ru 1 час назад
В Трудовой стаж при начислении пенсии могу включить учебу в ВУЗе и уход за ребенком до трех лет. Фракция Справедливая Россия внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект о так называемой 13-й пенсии, сообщил депутат от фракции Михаил Емельянов.
«Судьба его будет, видимо, не такая благополучная как предыдущего, но он важен для наших пенсионеров. Фракция предлагает, чтобы пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости, имели право на так называемую 13-ю пенсию», — сказал он.
Как пояснил депутат, согласно закону в декабре таким пенсионерам выплачивалась бы пенсия в размере то, что они обычно получают ежемесячно. Он также заверил, что источники финансирования для этого фракция просчитала, они есть.
Кроме того, законопроектом предлагается засчитывать в трудовой стаж периоды учебы в средних специальных и высших учебных заведениях, время по уходу за ребенком до трех лет.
С сожалением Емельянов констатировал, что профильный Комитет инициативу не поддержал, но партия надеется на поддержку коллег.
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