Что же это значит быть взрослым? Прислушиваться к голосу разума чаще, чем к голосу сердца? Всегда действовать продуманно, а не спонтанно? В любой ситуации следовать плану вместо того, чтобы пробовать что-то новое? Может быть. А может, это значит придерживаться золотой середины. Главное знать, чего ты хочешь. Например, автомобиль, с которым ты всегда будешь двигаться единственной верной дорогой своей собственной. Автомобиль, который сочетает в себе классику и современность, и потому не подвержен влиянию моды. Позвольте представить: Volkswagen Jetta.
Этим летом в дилерском центре АВТОПРЕСТУС Volkswagen Jetta на специальных условиях по цене от 1 049 000 рублей. Воспользуйтесь программой Volkswagen Гарант, и элегантная Jetta станет вашей всего за 6900 рублей*.
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АВТОПРЕСТУС
Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17 www.autoprestus.ru *Ежемесячный платеж 6 900 руб. означает размер затрат клиента, взявшего кредит по специальной акции на приобретение нового VW Jetta в рамках кредитного продукта «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» на покупку нового Volkswagen Jetta Trendline 1.6 (66кВт), ручн. -5, стоимостью 1 049 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 517 700 рублей (49,35% от стоимости авто), остаточным платежом 419 600 рублей (40% от стоимости авто) и процентной ставкой 9,5% годовых. Указанный расчёт ежемесячного платежа действителен в случае подключения клиента к Программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков. Страховая сумма не включена в сумму кредита. Информация не является офертой, расчет приблизительный. Полная стоимость кредита и его параметры будут рассчитаны на основе Анкеты, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Jetta по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн руб. при предоставлении полного пакета документов, и до 1,5 млн руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 36 мес. 9,5% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 20% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит (полный пакет документов) 13,7%, процентная ставка (два документа) 14,5%. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. 55%, при сроках 13-24 мес. 45%, при сроках 25-36 мес. 40%. Обеспечение по кредиту залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.07.2018 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.