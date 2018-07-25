Volkswagen Jetta — блестящее сочетание

Что же это значит  быть взрослым? Прислушиваться к голосу разума чаще, чем к голосу сердца? Всегда действовать продуманно, а не спонтанно? В любой ситуации следовать плану вместо того, чтобы пробовать что-то новое? Может быть. А может, это значит придерживаться золотой середины. Главное  знать, чего ты хочешь. Например, автомобиль, с которым ты всегда будешь двигаться единственной верной дорогой  своей собственной. Автомобиль, который сочетает в себе классику и современность, и потому не подвержен влиянию моды. Позвольте представить: Volkswagen Jetta.

Этим летом в дилерском центре АВТОПРЕСТУС Volkswagen Jetta на специальных условиях по цене от 1 049 000 рублей. Воспользуйтесь программой Volkswagen Гарант, и элегантная Jetta станет вашей всего за 6900 рублей*.

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