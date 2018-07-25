Почему россияне беднее белорусов? Комментарий Георгия Бовта

Если считать по обменному курсу, то нынешняя средняя зарплата в России — около 700 долларов. В Белоруссии еще меньше. Но сравнивать по паритету покупательной способности — это отличная штука. Она позволяет не очень богатым странам чувствовать, что они не так уж и бедны, тем более если культурологические особенности того или иного национального менталитета делают соответствующие поправки насчет желаемой потребительской корзины, которые выражаются обычно фразой «нам на жизнь хватает — и ладно».

Если считать по ППС, по данным уважаемого Международного валютного фонда, то в 2017 году российский ВВП уже весил больше 4 трлн долларов и вплотную приблизился к германскому. Россия вот-вот станет пятой экономикой мира, хотя эта задача поставлена президентом лишь к 2024 году. В ФРГ проживает 83 миллиона человек, в России — 146 миллионов. Значит ли это, что россияне всего лишь в два раза беднее богатых немцев? Как-то не верится.

Снова вернемся в Белоруссию. Это страна, где социальное неравенство гораздо ниже, чем в России, при этом она производит довольно много как сельскохозяйственных, так и промышленных и бытовых товаров, цены на которые в силу особенностей белорусской экономики косвенно регулируются государством. Белоруссия компактна и уже по этой причине потенциально лучше управляема даже при централизованной системе управления.

Если посмотреть по так называемому «индексу Биг Мака», который публикует британский журнал The Economist , то расчет покупательной способности белорусов окажется близким к тому, что произвели экономисты ВШЭ: американский Биг Мак стоит дороже пяти долларов, а российский и белорусский — в два раза дешевле, если по обменному курсу. Судя по «индексу Биг Мака», в прошлом году российский рубль был недооценен к доллару в 2,4 раза, а белорусский рубль — в 2,1 раза.

Все равно не верится, что среднестатистический россиянин живет на якобы 1640 долларов месяц, особенно если посмотреть на цены, скажем, на бензин. Они сейчас в Америке даже по обменному курсу без всякого спасительного ППС ниже, чем в России. Примерно так же с электроэнергией. Российские ставки по регионам сильно разнятся — от чуть более одного рубля за киловатт в Иркутской области до более восьми рублей на Чукотке, в среднем около 3,5 рубля. Это примерно в два раза дороже среднеамериканской цены за электричество, хотя существенно дешевле, чем даже в Восточной Европе, и в разы дешевле, чем в Западной.

На чем россияне так сильно экономят? Если взять ЖКХ, то как минимум на отоплении и вывозе мусора. За последнее, правда, расплачиваемся свалками по всей стране. По-прежнему экономим на налогах на недвижимость, страховке и оплате медицинских услуг, образовании детей, общественном транспорте. Точно не экономим на одежде, путешествиях и автомобилях, а также ипотеке. Сопоставимы с Америкой расходы на еду. Подчас несопоставимо то, что называется качеством жизни и инфраструктуры, но это уже другое.

Впрочем, бог с ними, с американцами. Обидно, что белорусы обогнали, ведь у них нет ни нефти, ни газа, почти никаких ископаемых, а проедешь по стране — может, она покажется и не очень богатой, но все чистенько, аккуратно, ухожено. Что Россия делает не так?