Почему россияне беднее белорусов

Экономисты Высшей школы экономики сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также в Китае и Бразилии по паритету покупательной способности (ППС) валют. При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы. Российский уровень оплаты труда остается выше большинства стран СНГ: в 2017 году ее среднемесячный размер составил 1640 долларов по ППС. Единственным государством СНГ, обогнавшим Россию, стала Белоруссия, где средняя зарплата по ППС в прошлом году достигла 1648 долларов. И как нам теперь с этим жить? Об этом в комментарии Георгия Бовта.
Если считать по обменному курсу, то нынешняя средняя зарплата в России — около 700 долларов. В Белоруссии еще меньше. Но сравнивать по паритету покупательной способности — это отличная штука. Она позволяет не очень богатым странам чувствовать, что они не так уж и бедны, тем более если культурологические особенности того или иного национального менталитета делают соответствующие поправки насчет желаемой потребительской корзины, которые выражаются обычно фразой «нам на жизнь хватает — и ладно».
Если считать по ППС, по данным уважаемого Международного валютного фонда, то в 2017 году российский ВВП уже весил больше 4 трлн долларов и вплотную приблизился к германскому. Россия вот-вот станет пятой экономикой мира, хотя эта задача поставлена президентом лишь к 2024 году. В ФРГ проживает 83 миллиона человек, в России — 146 миллионов. Значит ли это, что россияне всего лишь в два раза беднее богатых немцев? Как-то не верится.
Снова вернемся в Белоруссию. Это страна, где социальное неравенство гораздо ниже, чем в России, при этом она производит довольно много как сельскохозяйственных, так и промышленных и бытовых товаров, цены на которые в силу особенностей белорусской экономики косвенно регулируются государством. Белоруссия компактна и уже по этой причине потенциально лучше управляема даже при централизованной системе управления.
Если посмотреть по так называемому «индексу Биг Мака», который публикует британский журнал The Economist, то расчет покупательной способности белорусов окажется близким к тому, что произвели экономисты ВШЭ: американский Биг Мак стоит дороже пяти долларов, а российский и белорусский — в два раза дешевле, если по обменному курсу. Судя по «индексу Биг Мака», в прошлом году российский рубль был недооценен к доллару в 2,4 раза, а белорусский рубль — в 2,1 раза.
Все равно не верится, что среднестатистический россиянин живет на якобы 1640 долларов месяц, особенно если посмотреть на цены, скажем, на бензин. Они сейчас в Америке даже по обменному курсу без всякого спасительного ППС ниже, чем в России. Примерно так же с электроэнергией. Российские ставки по регионам сильно разнятся — от чуть более одного рубля за киловатт в Иркутской области до более восьми рублей на Чукотке, в среднем около 3,5 рубля. Это примерно в два раза дороже среднеамериканской цены за электричество, хотя существенно дешевле, чем даже в Восточной Европе, и в разы дешевле, чем в Западной.
На чем россияне так сильно экономят? Если взять ЖКХ, то как минимум на отоплении и вывозе мусора. За последнее, правда, расплачиваемся свалками по всей стране. По-прежнему экономим на налогах на недвижимость, страховке и оплате медицинских услуг, образовании детей, общественном транспорте. Точно не экономим на одежде, путешествиях и автомобилях, а также ипотеке. Сопоставимы с Америкой расходы на еду. Подчас несопоставимо то, что называется качеством жизни и инфраструктуры, но это уже другое.
Впрочем, бог с ними, с американцами. Обидно, что белорусы обогнали, ведь у них нет ни нефти, ни газа, почти никаких ископаемых, а проедешь по стране — может, она покажется и не очень богатой, но все чистенько, аккуратно, ухожено. Что Россия делает не так?
Распространено мнение о том, что Белоруссия долгие годы жила за счет России. По некоторым оценкам, за последние 11 лет российские прямые и косвенные субсидии белорусской экономике превысили 100 млрд долларов. Только от беспошлинных поставок нефти в 2011-2015 годах российский бюджет недополучил 22 млрд долларов. МВФ в конце 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в 106 млрд долларов за 2005-2015 годы, затем она пошла на спад. Однако когда те или иные российские политики, глядя, например, на роскошные спортивные сооружения, появившиеся в Минске в последние годы, на вполне приличные, европейского уровня дороги, на даже сейчас, в пору спада, масштабное жилищное строительство, начинают упрекать белорусов, что, мол, это же все за счет России, то от белорусов, как правило, получают один и тот же ответ: зато мы это все не разворовали, как некоторые.