Регионам компенсируют потери доходов после отмены налога на движимое имущество 

После отмены налога на движимое имущество федеральный бюджет должен компенсировать около 300 миллиардов рублей выпадающих доходов. Такой пункт содержится в Постановлении Совета Федерации, принятым вместе с поправками в части первой и второй Налогового кодекса РФ на пленарном заседании 28 июля.
Закон, разработанный Правительством, вносят ряд изменений в налоговое законодательство. Одна из важнейших новелл — с 1 января 2019 года предлагается отменить налог на движимое имущество как обременительное для бизнеса.
24 июля, в ходе обсуждения этого закона, сенаторы приняли решение перенести рассмотрение этого документа на 28 июля. Как выяснилось из выступления замминистра финансов Ильи Трунина, окончательный перечень движимого имущества, которое не будет облагаться налогом, пока не сформирован. К консолидированному мнению, что считать движимым имуществом, федеральные министерства не пришли.
Кроме того, имелись разночтения по размеру выпадающих доходов из бюджетов регионов. По прогнозам Трунина, речь шла о 120 миллиардов рублей. Однако по данным сенаторов, сумма выпадающих доходов регионов составляет около 300 миллиардов рублей.
В связи с этим палата разработала комплекс мер по компенсации выпадающих доходов регионов. В Постановлении палаты, в частности, предлагается, компенсировать доходы за счёт акцизов на крепкий алкоголь и части акцизов на табак, которые сейчас полностью идут в федеральный бюджет, отметил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Также в Постановлении указано правительству на необходимость до 1 ноября 2018 года разработать перечень движимого имущества.