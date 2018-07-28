Регионам компенсируют потери доходов после отмены налога на движимое имущество

После отмены налога на движимое имущество федеральный бюджет должен компенсировать около 300 миллиардов рублей выпадающих доходов. Такой пункт содержится в Постановлении Совета Федерации , принятым вместе с поправками в части первой и второй Налогового кодекса РФ на пленарном заседании 28 июля.

Закон, разработанный Правительством, вносят ряд изменений в налоговое законодательство. Одна из важнейших новелл — с 1 января 2019 года предлагается отменить налог на движимое имущество как обременительное для бизнеса.

24 июля, в ходе обсуждения этого закона, сенаторы приняли решение перенести рассмотрение этого документа на 28 июля. Как выяснилось из выступления замминистра финансов Ильи Трунина , окончательный перечень движимого имущества, которое не будет облагаться налогом, пока не сформирован. К консолидированному мнению, что считать движимым имуществом, федеральные министерства не пришли.

Кроме того, имелись разночтения по размеру выпадающих доходов из бюджетов регионов. По прогнозам Трунина, речь шла о 120 миллиардов рублей. Однако по данным сенаторов, сумма выпадающих доходов регионов составляет около 300 миллиардов рублей.

В связи с этим палата разработала комплекс мер по компенсации выпадающих доходов регионов. В Постановлении палаты, в частности, предлагается, компенсировать доходы за счёт акцизов на крепкий алкоголь и части акцизов на табак, которые сейчас полностью идут в федеральный бюджет, отметил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин

Также в Постановлении указано правительству на необходимость до 1 ноября 2018 года разработать перечень движимого имущества.