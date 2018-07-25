Работникам СМУ КПД выплатили долги по зарплате после продажи имущества компании

Застройщик нескольких жилых комплексов в Заозёрном сначала не мог сдать жильё, а после — выплатить зарплаты рабочим

9 миллионов рублей долгов по зарплатам вернули 34 работникам «Строительно-монтажного управления крупнопанельного домостроения», продав имущество СМУ КПД. В результате торгов от реализации имущества должника было получено 20 миллионов рублей, часть из которых направили на зарплаты, ещё 10 — на долги по налогам.

— Были проверены банковские счета и имущество должника. В результате судебные приставы наложили арест на недвижимое имущество организации — здание цеха, которое после процедуры оценки было передано на реализацию, — отмечают в пресс-службе УФССП России по Курганской области

Неисполненные исполнительные производства в отношении ООО «СМУ КПД» остаются на контроле управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области — долги сохраняются перед Пенсионным фондом и предприятиями-поставщиками.