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Работникам СМУ КПД выплатили долги по зарплате после продажи имущества компании
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Работникам СМУ КПД выплатили долги по зарплате после продажи имущества компании 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
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9 миллионов рублей долгов по зарплатам вернули 34 работникам «Строительно-монтажного управления крупнопанельного домостроения», продав имущество СМУ КПД. В результате торгов от реализации имущества должника было получено 20 миллионов рублей, часть из которых направили на зарплаты, ещё 10 — на долги по налогам.
— Были проверены банковские счета и имущество должника. В результате судебные приставы наложили арест на недвижимое имущество организации — здание цеха, которое после процедуры оценки было передано на реализацию, — отмечают в пресс-службе УФССП России по Курганской области.
Неисполненные исполнительные производства в отношении ООО «СМУ КПД» остаются на контроле управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области — долги сохраняются перед Пенсионным фондом и предприятиями-поставщиками.
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