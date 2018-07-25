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Русфинанс Банк запустил оформление заявки на автокредит через сайт
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Русфинанс Банк запустил оформление заявки на автокредит через сайт 

Банки.ру 2 часа назад
Новый сервис сокращает до нескольких минут процедуру предварительного одобрения кредитных условий для клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Продуктовый виджет
«При заполнении онлайн-заявки необходимо указать минимальный набор персональных данных, информацию о марке и модели автомобиля, его стоимость и размер первоначального взноса в рублях. Далее представитель Русфинанс Банка связывается с клиентом, рекомендует ему оптимальную кредитную программу и ближайший дилерский центр для подбора вариантов», — говорится в сообщении банка.
Скоринг онлайн-заявок экономит время заемщика и ускоряет кредитный процесс, отмечают в финорганизации.
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